Concepción: Motochorros golpean a una mujer para robarle la cartera(VIDEO)

A los delincuentes les llevó solamente 10 segundos atacar y huir. Ocurrió en el barrio El Clavillo de Concepción, en la esquina de Plumerillo y Gaya. El video del violento ataque fue tomado por una cámara de un vecino de la zona y se hizo viral rápidamente.

Auque el hecho sucedió ayer al mediodía, a María Rodríguez aún le duelen sus extremidades por los golpes que recibió y sigue muy asustada por lo que le pasó.

La mujer, que se domicilia en el barrio El Clavillo, en el oeste de la ciudad, caminaba por la vereda cuando fue interceptada por dos hombres en una moto.

“Estas dos personas me atacaron, me golpearon y me robaron la cartera. No pude defenderme, qué me iba a imaginar que a plena luz del día me hagan esto”, contó la joven.

Todavía temblando y con las voz quebrada, la víctima, que trabaja como secretaria en un consultorio, señaló que la zona donde sucedió el robo es cerca de su casa. “Hubo otros hechos parecidos en el barrio pero por lo general es tranquilo. Ahora tengo mucho miedo de andar sola. Me robaron un poco de plata, pero lo que más lamento son los documentos y papeles importantes que tenía”.



“Gracias a la gente que viralizó el video del robo, y que sirva para que tengan cuidado cuando estén por la zona. Aún no tengo novedades de la policía si hallaron a estas personas. Pido a las autoridades más seguridad por favor”, concluyó Rodríguez.