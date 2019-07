PALINA sobre ROCCHIA FERRO : ” No entiendo cómo la AFIP no lo detuvo al salir del canal”

Roberto Palina disparó contra el empresario asegurando que las “p…” son los derechos de los trabajadores a una recomposición salarial y a huelga.

Jorge Rocchia Ferro había cuestionado al legislador electo por su cargo frente a la Secretaría de Trabajo y también como titular de la Fotia, pidiéndole que deje las “p… de paritarias y se encargue de su ingenio”.

“No me sorprende nada de Rocchia Ferro, algún problema mental tiene si el otro día fue descalzo a la Secretaría de Trabajo”, recordó Palina y avisó que el episodio puede ser corroborado por todos los empleados que se encontraban en ese momento en la repartición.

Las “p…” a las que se refiere el empresario son derechos que tienen los trabajadores, añadió Palina, a huelga y a recomponer su salario, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado no tuvieron ninguna actualización por inflación, también que la mayoría de los obreros son transitorios que trabajan solo cuatro meses que dura la zafra.

Palina no se quedó ahí, puso en la lupa la actividad que administra Rocchia Ferro en los ingenios de Aguilares, Florida y Cruz Alta, sobre todo después de la trágica muerte de un operario quemado en una de esas fábricas que estaba en negro. “Es lo que hace él en todos sus ingenios, no entiendo cómo la AFIP no lo detuvo al salir del canal (después de la entrevista con LPTV), tiene varias multas, no informa cuánto produce, incumple todas las normas”, añadió.

La génesis

Todo comenzó, opina Palina, cuando el empresario intentó hacerse cargo del ingenio Santa Bárbara. Conociendo sus antecedentes, la Fotia se resistió y fue así que Rocchia Ferro se habría quedado sin varios millones que iban a desembolsar como ayuda a quien se encargue de la administración de esa fábrica, que finalmente este año no molerá.

Luis Sorroza, también dirigente de la Fotia, se sumó al embate con duras críticas contra el azucarero, asegurando que no tiene miedo a las amenazas. “Este hombre está equivocado, se cree único, a mi me eligieron los compañeros” lanzó, anticipando que iniciará acciones en la Justicia Federal contra Rocchia Ferro por la deuda que mantiene desde hace más de tres años de la cuota gremial, cuando a los empleados les sigue descontando el aporte de sus sueldos.

fuente:los primeros