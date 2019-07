” ¿ Y EL FINANCIAMIENTO ? “: Planean construir trenes elevados para unir siete ciudades del Gran San Miguel de Tucumán

El sueño de tener un tren metropolitano en Tucumán se pone en marcha desde Tafí Viejo, cuna de los ferrocarriles. La Municipalidad que encabeza el intendente Javier Noguera confeccionó un anteproyecto para construir una red de trenes elevados de aproximación que uniría siete ciudades del Gran San Miguel de Tucumán, a través de tres líneas (A, B y C), por un total de unos 57 kilómetros.

El subsecretario de Infraestructura de Tafí Viejo, Pablo Della Torre, detalló en la memoria descriptiva del proyecto que la intención es que las formaciones rodantes de alimentación eléctrica conecten a la “Ciudad del Limón”, Yerba Buena, El Manantial, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas y la capital.

• La línea A iría de norte a sur: saldría de Tafí Viejo, pasaría por el Centro Cívico planificado por César Pelli, hasta el barrio 11 de marzo, en la capital.

• La línea B, uniría el oeste con el este: vincularía Yerba Buena, la capital, Banda del Río Salí, Alderetes y finalizaría en el aeropuerto Benjamín Matienzo.

• El ramal C, en tanto, saldría desde El Manantial, iría por la avenida Roca hasta Brígido Terán y a la Estación Central de ómnibus, y desde allí hasta las Talitas.

La formación propuesta constaría de dos coches apareados que miden 36 metros y con una capacidad de 400 pasajeros entre parados y sentados. En un cálculo previo se dedujo que por cada línea estarían circulando cuatro formaciones a la vez, con una velocidad máxima de 80 km/h, lo que garantizaría que el trayecto se recorriera en menos de 30 minutos. Las líneas se cruzarían en puntos estratégicos de la capital, en los cuales se podrán hacer trasbordos.

El secretario de Desarrollo Local y Promoción del Trabajo, Federico Carrera, reconoció que están entusiasmados con el proyecto y que, si se lleva adelante, transformaría Tucumán. Pero sugirió tratarlo con “extrema delicadeza” ya que la ejecución del proyecto requerirá de financiamiento internacional (se estima que podría costar entre 700 y 1.000 millones de dólares), además del apoyo de las distintas intendencias, la Gobernación y la Nación. Estimo que una obra de esta envergadura demandaría entre dos y cinco años de ejecución.

“Este no puede ser un proyecto de un partido político ni de alguien en particular, esto nos tiene que involucrar a todos los municipios del Gran San Miguel de Tucumán. Todos deberían interiorizarse y brindar su opinión”, manifestó Carrera.

Semanas atrás, el intendente Noguera había explicado por qué se pensó en un proyecto de estas caracteríasticas. “Tucumán merece un transporte público eficiente, económico y ecológico. La movilidad tiene que ser sostenible, tiene que poder sostenerse en el tiempo y ser ambientalmente amigable con el espacio que habita”, opinó.

La idea

Fue propuesta por el intendente de Tafí Viejo durante un paro de transporte público, según contó Carrera. El jefe municipal planteó -según él mismo explicó- que cada día se moviliza casi un millón de personas entre Tafí Viejo y el Gran San Miguel de Tucumán, pero que el sistema actual no logra cubrir todas las necesidades de los vecinos. “Si vivís en Yerba Buena y necesitás ir a Tafí Viejo, no hay un colectivo que te traslade fácilmente: tenés que ir en dos colectivos. No hay variedad de servicios: sólo está el de ómnibus. No existe un sistema público de transporte que te lleve y te traiga del aeropuerto. Y el gobernador, Juan Manzur, los ministros y el Ente de Turismo han puesto a la provincia de cara al visitante internacional, pero no tenés en qué movilizarte al centro más que en taxis. Hay posibilidad de mejora en el sistema de transporte”, manifestó Carrera.

Practicidad y economía

Carrera explicó que un sistema ferroviario puede construirse de tres maneras: a nivel del suelo, subterráneo o en altura. “En Tucumán, a nivel del suelo generaría por sectores una suerte de cordón de hierro por todas las veces que tendrías que atravesar la vía perpendicularmente. En general son una complicación”, dijo. Sobre la opción de ir debajo de la tierra, explicó: “lo hemos analizado, para entrar al microcentro, pero subterráneo cuesta 10 veces más que llevar a un tren por arriba. Se hace muy difícil”, reveló. Por ese motivo pensaron que ir por arriba es la mejor alternativa para poder ejectutarlo. “Es una cuestión tecnológica sencilla, porque es montar una estructura y poner la vía”, detalló. Explicó, además, que están dispuestos a aceptar una propuesta superadora -si es que la hubiera-, pero que es necesario modificar el sistema de transporte público en Tucumán.

