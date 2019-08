JOSE LUIS ESPERT: “Hay que decirle a la gente que la loca no va a volver”

Espert realizó un “hackatón” (al que denominó #Esperton2019) en el que compartió una acción de viralización de sus ideas a través de redes sociales con sus seguidores.

El encuentro se realizó en un hotel de la ciudad de Buenos Aires, a donde se dieroncita un grupo de jóvenes para ser parte de la iniciativa planteada por el precandidatopresidencial de Despertar.

Y Espert aprovechó la ocasión para brindar un discurso, en el que se lo notó enfervorizado.

“Esta elección del 11 de agosto es una encuesta”, indicó minimizando el peso de laselecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Además, habló sobre darle utilidad al sufragio: “Al voto lo tenemos que valorizar. Elvoto está para que ese día elijamos a la mejor persona que representa los ideales ydeseos de cada uno. No está, como el gobierno de Mauricio Macri nos quiere hacerver, y como el caradura de Durán Barba en particular, solo para votar al mal menor”.

Y agregó: “El voto no es esa cosa descartable que nos quieren hacer creer losmiembros de la política tradicional que compiten con nosotros en esta elección yque han destruido a este país. Acá no sólo ha fracasado el gobierno de Macri, no soloha fracasado el gobierno de Fernández en el pasado, sino que también han fracasadolas gestiones y las ideas de Lavagna y de Urtubey, que están ahí agazapados comobuenas ovejitas. Pero no son ningunos corderitos. Lavagna ha estado en cuantogobierno haya fracasado en los últimos 25 años y Urtubey ha dejado una provinciadestruida. De hecho, en su momento, en Salta han muerto chicos por inanición”.

fuente:iprofesional