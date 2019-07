Toros descontrolados: Uno arrolló a una mujer en plena calle y otro fue sacrificado por los vecinos

El animal había escapado de un matadero de Los Polvorines en Buenos Aires. La víctima estaba atendiendo una parrilla en el momento en el que es embestida por el toro.

Un curioso episodio ocurrió el pasado sábado en Tortuguitas, después de que cuatro toros escaparon de un matadero de Los Polvorines.

Uno de ellos arrolló una mujer que estaba atendiendo en una parrilla, y además rompió autos y embistió a un patrullero. Las imágenes fueron registradas por un vecino, que la compartió en las redes.

Horas antes del incidente, que se llevó a cabo en el partido de Malvinas Argentinas, se había realizado la quinta jornada de la Exposición Rural de Palermo: la misma fue muy polémica por la irrupción de un grupo de veganos.

Claudia Tarrida, mujer que fue arrollada por el toro, contó que está mucho mejor: “Acá estoy recuperándome. Dentro de todo lo malo, no fue tan terrible”.

“Lo único que me acuerdo es que me dijeron ‘cuidado con el toro’ y cuando me di vuelta ya lo tenía de frente, no atiné a hacer nada. Me desvanecí, y cuando me desperté tenía a personal policial y vecinos alrededor mío”, expresó la mujer de 43 años a TN.

El animal transitó más de 40 cuadras e hirió a la mujer: “Es algo inexplicable, ahora sigo pensando por qué no reaccioné y no me imagino la secuencia. Gracias a Dios estoy mejor, el domingo estuve mal pero el dolor ya desapareció”.

Por su parte los vecinos del Frigorífico Visom atraparon a uno de los toros que se había escapado y lo faenaron. Las imágenes se difundieron en las redes sociales, y despertaron cientos de críticas de los usuarios, por la actitud de los vecinos ante el animal decapitado.

FUENTE:RADIOMITRE