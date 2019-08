El gobiendo de Macri lleva pagados más de 440 mil millones de pesos en intereses de Leliq

A falta de siete jornadas hábiles antes de las elecciones primarias, la autoridad monetaria mantiene el foco en la política contractiva.

El Banco Central argentino efectuó ayer en dos tramos su habitual licitación de Letras de Liquidez (Leliq) a siete días, en la que convalidó un alza marginal de la tasa de referencia por octava rueda, aunque en este caso expandió liquidez por unos $ 13.000 millones, en un marco de dólar estable en bancos de la City porteña.

A falta de siete jornadas hábiles antes de las elecciones primarias, primer test electoral de magnitud en la carrera por la Presidencia de la Nación, la autoridad monetaria mantiene el foco en una política contractiva para evitar sorpresas en la evolución del tipo de cambio que, a su vez, contribuya a un rebrote de la inflación.

La tasa promedio total del día de la fecha equivalente a la tasa de política monetaria fue 60,396% anual, con una leve alza de doce puntos básicos.

El Central adjudicó a bancos un total de 245.499 millones de pesos. Frente a vencimientos en el día por $ 255.808 millones, la entidad efectuó una expansión neta de liquidez por unos $ 13.155 millones, al adicionar el pago de intereses por 2.856 millones de pesos.

El stock de Leliq descendió a $ 1.278.653 millones ($ 1,28 billón), equivalentes a unos U$S 29.139,9 millones o 42,9% de las reservas internacionales, que el martes contabilizaron U$S 67.951 millones, según datos sujetos a ajuste.

En los diez meses en que las Leliq funcionan como instrumento de política monetaria, el BCRA lleva pagados en concepto de intereses unos 441.785 millones de pesos. Solo en julio se pagaron a los bancos 62.349 millones de pesos. Las entidades financieras no obtienen ganancia plena por estas colocaciones en títulos del Central.

fuente:nuevodiario- BCRA