Enrique Romero, duro con la SAT por el caos en el tránsito

Es principalmente porque no informan con tiempo sobre los cortes que realizarán en el microcentro, de manera que desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad puedan planear cómo reordenar el tránsito y evitar los embotellamientos.

La empresa sigue las tareas en San Martín al 200, avanzando ya hacia la esquina de Monteagudo, por lo que el tránsito estará cortado en la zona, como también en San Martín primera cuadra y 24 de Septiembre intersección Monteagudo por empalmes que se harán en las redes colectoras.

Esto provoca que el tránsito se sobrecargue en las calles Virgen de la Merced, Córdoba y Santiago, las únicas vías de acercamiento a la zona de plaza Independencia, esto obliga a revisar algunas excepciones, como por ejemplo prohibir el estacionamiento en las primeras cuadras de esas arterias.

“Son agentes del caos, no avisan a tiempo, no quieren trabajar sábado o domingo, no hay manera de hacerles entender lo que provocan”, disparó molesto Enrique Romero, subdirector de Tránsito de la Municipalidad capitalina, confirmando que reforzarán la presencia de inspectores en el casco céntrico para intentar acomodar el flujo vehicular.

fuente:losprimeros