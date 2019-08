Patricia Bullrich: “el gobernador Manzur es un desagradecido”

La ministra de Seguridad le pidió al mandatario tucumano que recapacite en su trato con el Gobierno nacional.

“Creemos que es importante que sigamos con el cambio. Le pido a los tucumanos que concurran a votar porque estamos por definir el modelo de Argentina que pretendemos. Es el momento de definir si queremos una democracia sin mafia; un país que no sea populista y que crea en los planes a largo plazo; y una Argentina que luche contra el narcotráfico, no que sea cómplice”, disparó sin contemplaciones la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La funcionaria, una de las que mejor imagen tiene del Gobierno nacional, realizó una visita relámpago a la provincia para apoyar a los candidatos de Juntos para el Cambio y a Cambiemos. Y concedió la siguiente entrevista.

-El gobernador (Juan) Manzur pronosticó en Tucumán un triunfo del kirchnerismo con un 60% de los votos…

-No vamos a hablar de números. Sí puedo decir cuáles son las opciones que tienen los tucumanos. Seguir adelante con la lucha contra el narcotráfico; dejar de ver sufrir a las madres desesperadas que buscan Justicia y profundas modificaciones institucionales, entre otras cosas. En realidad, van a seguir apostando por el cambio.

-¿Por qué cree que están tan convencidos de conseguir esa amplia victoria?

-Porque llevan adelante un sistema con mucho sometimiento, mucha sumisión, mucho clientelismo. Esto genera deformaciones que generan cambios. Estamos confiados que nos irá bien. Los tucumanos tienen tantas cosas por cambiar, que estoy seguro que van a votar nuestros diputados y por Mauricio (Macri).

-Se la nota enojada con el gobernador…

-He notado una gran transformación del gobernador Manzur. Primero tenía una relación aparentemente amable con la Nación porque recibía los fondos de la coparticipación de manera automática, algo que ante no sucedía. También la provincia fue beneficiada con obras muy importantes. El Plan Belgrano, las viviendas, los seis vuelos que tiene en la actualidad Tucumán y el incremento de la lucha contra el narcotráfico son algunos ejemplos. Manzur es un desagradecido por no reconocer eso. Le pediría que recapacite su nivel de agresividad.

-¿Qué pueden aportarle a la provincia sus candidatos?

-Reformas institucionales profundas en la Justicia. Tucumán es una provincia productiva y queremos que los recursos sean bien distribuidos. No queremos que los habitantes de este suelo sigan viviendo del Estado con cargos estatales que bastante mal pagados están si lo comparamos con otras provincia. Hay que apostar por diversificar la producción.

– ¿Y si el presidente Macri es reelecto?

-Una inyección de inversiones para todas sus producciones. Pretendemos que avance con la generación de energías alternativas y renovables. Aprovechar el uso del ferrocarril para disminuir el costo de la producción. Esos son algunos de los puntos.

– ¿Qué opina sobre las críticas que recibió la empresa Smartmatic?

– Los mismos que nos cuestionan ahora se olvidan que en 2015 eran las 4 de la mañana y no se sabía resultados del escrutinio. La verdad es que no entiendo con qué autoridad hablan cuando en realidad se hubiera reconocido el triunfo de Mauricio Macri a las 23.

-¿No temen a que falle?

-No estamos preocupados porque la Justicia ya designó la presencia de veedor. La empresa ha estado en varias elecciones de diferentes estados norteamericano, países europeos y hasta en la mismísima Venezuela. Les anticipo a los tucumanos que estas serán las elecciones donde más rápido se conocerán los resultados, pese a todas las situaciones que se están dando.

– ¿A qué tipo de situaciones?

– Aprovecho la oportunidad para denunciar que en los últimos cincos días nos cortaron fibras ópticas en Comodoro Rivadavia, Bariloche y en el norte del país que, si no me equivoco, es Jujuy. ¿Por qué será? Querrán causar daños para que no haya internet. Pero les aclaro que ya estamos trabajando en solucionar el problema e investigando que sucedió.

-¿Están preocupados por estos hechos?

-Esto no es accidental, sino intencional. No cualquiera cuenta con los elementos para realizar este corte y mucho menos en lugares claves. De todas maneras, estamos trabajando para subsanar los inconvenientes.

-¿Por qué insiste tanto con la lucha contra el narcomenudeo?

-No se está haciendo cargo del narcomenudeo que es importantísimo. En la medida de nuestras posibilidades, tratamos de cubrir todas las exigencias.

– En su última visita cuestionó a los jueces federales tucumanos. ¿Sirvió de algo?

– Planteamos a los jueces y fiscales federales de Tucumán que nos acompañen con la misma velocidad que las fuerzas federales realicen investigaciones. Y eso se nota porque en los últimos tiempos se realizaron operativos muy importantes que sirvieron para sacar mucha droga de la calle. Eso es fundamental en nuestra lucha.

-¿Por qué?

-Porque la gente que denuncia quiere ver los resultados. Se deber formar un círculo virtuoso, no vicioso. Si siente que su información es utilizada para la lucha contra la droga, se incrementará la colaboración, algo que es fundamental para la lucha contra el narcotráfico.

fuente: lagaceta