Los mejores consejos para perder peso y llevar una vida saludable

Los años y el poco éxito de las dietas enseñaron que realizar un plan alimentario saludable no es una cuestión de conteo de calorías sino de sentido común. La clave, según los que saben, está en moderar las porciones y controlar la frecuencia de aquellos alimentos que no son tan saludables para el organismo, como también de aquellos que resultan más tentadores y que tal vez no ayuden a cumplir los objetivos de descenso de peso.