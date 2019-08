Piden adelantar elecciones porque no alcanzan los dólares

“No descartaría que el cronograma electoral acorte los plazos, sin que la gente deje de votar y con un cambio a la ley electoral del Congreso, y la entrega del poder el 10 de diciembre. Este drenaje de divisas y de reservas puede durar cuatro meses y es posible que se abrevie a un mes y medio.afirmó el ex investigador del IERAL, de la Fundación Mediterránea.

“El capital accionario argentino perdió del viernes hasta el martes u$s 13.000 y los depositante en pesos perdimos u$s 14.000 millones en dos días. Eso produce un efecto de pérdida de riqueza y caída del nivel de actividad económica que no se puede compensar con ningún paquete de medidas”, remarcó el licenciado de la Universidad Nacional de Córdoba.

“La devaluación del 20% quitó un poder y capacidad de compra de los argentinos. ¿Quién gobierno en este momento? Uno tiene el poder y el otro la lapicera. Los instrumentos del Banco Central en como el dólar a futuro se ha pulverizado y en la intervención diaria en el mercado cambiario hay un problema de órdenes de magnitud. En la bonanza no está mal intervenir con u$s 60 millones, pero en la malaria no es nada. Si vencen por cada día hábil u$s 4.000 de Leliq es muy difícil correr a un tigre con un escarbadientes”, destacó.

