Soberbia, mentiras y ocaso de un presidente

Sin duda Macri se devaluó el mismo en cuestión de días. Primero trucho una encuesta con la que se estafo a inversores extranjeros en Nueva York, luego culpo a la ciudadanía por su derrota electoral y ahora se desdice de lo que prometió como paliativo a la economía en el tema combustibles.

Que un presidente y su gobierno no tengan autocritica puede ser aceptable, pero que quieran culpar al electorado por las consecuencias que trae un mal resultado electoral es muy lamentable y patético. Sin duda Macri se comporta como un caprichoso que no acepta que se equivoca una y otra vez, ya sea por incapacidad, malicia o soberbia o tal vez por todo junto.

Un presidente no debe, ni puede insultar al pueblo tratándolo de irresponsable por no haberlo votado, un presidente no puede anunciar una medida tan importante como el congelamiento de precios de los combustibles y a las horas dar marcha atrás; ¿Que acaso nos gobiernan las petroleras?, ¿ tantos favores les debe el presidente y sus funcionarios ?.

Las reservas se disminuyen dia a dia, el dolar llego a $ 64.- ,la revista especializada en economía FORBES pronostica para este año una inflación del 103%, las empresas argentinas cayeron en su valor en dolares un 65%, el riesgo pais en horas superara al de Venezuela.

Por el bien de la patria señor presidente, adelante las elecciones y entregue el poder cuanto antes al que sea el ganador y deje de perjudicar al pueblo argentino.

JUAN RIVADENEIRA

editor