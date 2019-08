Tras los anuncios, el dólar sube a $ 62.- y el BCRA ya vendió u$s 100 millones de reservas

El peso argentino se depreciaba más del 5% y volvía a mostrarse como la peor moneda emergente. La autoridad monetaria licitó reservas en dos lotes de u$s 50 millones y anunció una tercera.

El dólar minorista subía $ 4 y operaba a $ 62 en las pantallas del Banco Nación (BNA), pese a que el Banco Central (BCRA) licitó dos lotes de u$s 50 millones de sus reservas, que suman un total de u$s 100 millones, aunque no logró con ello calmar al precio.

El peso argentino se depreciaba 5,20% y volvía a ser la peor moneda emergente.

