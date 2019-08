Carrio: “Nos van a sacar muertos de Olivos”

La diputada pronunció un discurso en el que mezcló peroratas e ironías al hablar en el Centro Cultural Kirchner. “Que el Presidente no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas”, señaló.

La diputada Elisa Carrió advirtió este jueves que “nos van a sacar muertos de Olivos” y exhortó a los miembros del Gobierno a “no ser cobardes y no dejarse doblegar por los corruptos” para revertir el resultado adverso de las PASO, aunque vaticinó que el oficialismo “ganará por paliza” en las elecciones de octubre.

Carrió pronunció un discurso en el que mezcló arengas e ironías al hablar ante el gabinete gubernamental ampliado que se reunió en el Centro Cultural Kirchner encabezado por el presidente Mauricio Macri.

“Que el Presidente no se mueva de donde está. Hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días”, instó la jefa de la Coalición Cívica-ARI, cofundadora de la alianza gobernante.

Y agregó: “No nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar!”.

Luego cargó sobre el frente interno, al repudiar a “los cobardes que se borran y especulan, que quieren las cabezas de lista y no fiscalizan toda la provincia”, lo que le valió, como en otros tramos, fuertes aplausos de los concurrentes, a los que arengó: “Vamos, este es el momento de la victoria!”.

Carrió insistió: “Cobardes los que se borran, cobardes los que están de viaje, cobardes los que se enamoran de cualquier candidato sin saber que se juega la República. Esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón”.

La diputada confió en que “van a cambiar los votos” y en lo que se interpretó como una ironía dijo sonriendo que “hay mucha gente que está esquiando, entendieron?, amigos nuestros; el verano europeo es divino y se está jugando el futuro de la Argentina”.

“Como le dije a (el jefe de Gabinete) Marcos Peña, vamos a tener una caída en agosto y tengo la certeza de que en octubre ganamos por paliza. Lo dije antes de votar”, aseguró.

Ataviada con un vestido negro y medias y zapatos al tono, Carrió encaró de lleno el tema del triunfo de la fórmula presidencial del Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández y sostuvo que “no nos tienen que doblegar los corruptos” .

“Hay que aceptar el resultado y modificarlo, pero tengo la certeza de que ganamos por paliza en octubre”, afirmó.

Señaló que “hay muchos tentados en volver a la comodidad del dictador. Del Faraón. O la Faraona”, pero enseguida reclamó a la sociedad que “no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las droga porque se están muriendo los chicos”.

“Nunca vamos a estar derrotados porque nuestra causa es justa”, agregó la socia del frente gobernante, que pidió defender a Peña de las críticas en su contra, y dijo que vio a muchos candidatos del interior del país “en soledad” durante la campaña, para los que pidió más apoyo.

“La libertad y dignidad no se consiguen con un cambio de gobierno, se consiguen con trabajo. El que no quiere trabajar no tendrá libertad”, siguió su arenga.

Además elogió las medidas que se conocieron en las últimas horas, dijo que el Presidente no la invitó a su quinta familiar en Los Abrojos y bromeó con que “Pichetto se conserva bien a pesar de los años”, en referencia a Miguel Pichetto, compañero de fórmula de Macri.

“Soy la primera defensora de este Presidente en toda la República. Nunca me dijo que había que garantizar impunidad a nadie”, lo elogió la diputada.

fuente:cadena3