” EMPRESARIO EXPLOTADOR “: Luque dilata el acuerdo y paga a sus empleados con mercadería

A pesar de que el empresario se había comprometido en cancelar los sueldos de junio en efectivo, los trabajadores se organizaron este sábado para cobrar $6.000 en productos a cuenta de lo adeudado.a

Ayer a la mañana los trabajadores de la cadena de supermercados Emilio Luque abrieron las puertas de todos las sucursales para cobrar parte de sus salarios adeudados en mercadería, más una suma de $1.200 en efectivo.

, delegado de los trabajadores, contó a eltucumano.com que ante la deuda de los sueldos de junio y julio, decidieron esta mañana abrir los locales y permitir que cada trabajador retire a cuenta $6.000 en productos. “Vemos que no hay respuestas. Cada vez estamos peor. Luque no saca plata para pagar”, explicó el empleado que informó que esto fue acordado con el dueño de la firma. “Nos organizamos, lo hablamos con la gente de la empres y como no hay plata fuimos y retiramos la mercaderia. Lo sacamos a cuenta del sueldo”, agregó.