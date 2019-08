” Por el uso clientelar de los impuestos”: Los gobernadores de la oposición rechazan las medidas que anunció Mauricio Macri y podrían ir a la Justicia

En todos los casos transmitieron al candidato opositor su malestar. Fue después de algunas de esas reuniones cuando Fernández hizo público su rechazo a la forma en que se plantearon los anuncios. “No estoy en contra de la devolución del IVA. Lo que digo es que no puede ser universal”, señaló el ex jefe de gabinete que incluyó esa propuesta en su plataforma para aquellas personas que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones por discapacidad y jubilaciones mínimas. De todos modos, aunque conversó con los gobernadores peronistas sobre el encuentro del miércoles, no será de la partida: prometió a Macri no hacer movidas políticas que pudieran generar más “ruido” en los mercados.