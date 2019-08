” Alerta “: Los gobernadores advierten a Macri que peligra el pago de sueldos por las nuevas medidas

Los gobernadores de la oposición sacaron un duro documento. Dijeron que las medidas generan una “grave situación de desfinanciamiento” y amenazan con ir a la justicia

Los gobernadores de la oposición se reunieron este miércoles para rechazar formalmente el paquete de medidas de Mauricio Macri y advierten que peligra el pago de sueldos por la “grave situación de desfinanciamiento” que les provoca. Amenazaron con ir a la justicia si la Casa Rosada no los compensa.

La reunión de este mediodía en la sede del CFI fue una muestra del rechazo unánime de los gobernadores a las medidas de Macri. Estuvieron presentes los mandatarios o representantes de las 19 provincias donde no gobierna Cambiemos, incluso algunos cercanos a la Rosada como Alberto Weretilneck, que antes presentó ante la Corte Suprema un recurso contra al congelamiento del precio de las naftas.

La cumbre –anticipada la semana pasada por LPO– terminó con un duro documento de rechazo a las medidas que los gobernadores consideran tomadas de “forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos” para afrontarlas. “Nos hace compartir los costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento”, se quejan.

Los mandatarios señalan que Macri no puede “disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias”, lo que da pie a la amenaza del último párrafo del documento, donde advierten que irán a la justicia en caso de que la Rosada no instrumente las compensaciones para que no pierdan recursos.

Fuentes al tanto de lo discutido en la reunión explicaron que la idea planteada por los gobernadores es una acción coordinada de los 19 fiscales de Estado provinciales presentando en paralelo recursos ante la Corte Suprema, en caso de que en los próximos días el Gobierno no plantee una negociación.

En la nota los representantes provinciales sostienen que ante el recorte de recursos coparticipables están “en grave peligro” de no poder afrontar gastos corrientes como “el cumplimiento de las obligaciones salariales” y “la prestación de servicios esenciales”. A continuación, le advierten a Macri que no les corresponde pagar por las consecuencias de “sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales no tenemos ninguna responsabilidad”.

Giordano, Urtubey y Weretilneck

Los gobernadores señalaron que la medida, “a todas luces tan arbitraria y perjudicial”, los pone “al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia”.

En la reunión en el CFI estuvieron presentes los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Carlos Verna (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Domingo Peppo (Chaco). Además, estuvieron como enviados el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, y el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE