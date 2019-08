Hay 36 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucuman: el Concejo avanza en el régimen de regularización, lo que sera un premio para empresarios inescrupulosos

El presidente del cuerpo deliberativo de San Miguel de Tucumán, Armando Cortalezzi, impulsa el proyecto que incluirá una exención para los edificios que no cuentan con el final de obras para que los propietarios de las unidades puedan finalmente contar con sus escrituras.

La Cámara de Empresas de la Construcción Privada de Tucumán, si bien destacaron que se busque ayudar a los dueños para que puedan escriturar sus departamentos, apuntaron que la ordenanza beneficiará a las firmas que violaron el Código de Planeamiento Urbano.

Considerando el gran perjuicio para propietarios e inquilinos de las unidades, que no pueden vender ni regularizar su situación dominial, Cortalezzi aseguró que solucionarán el problema otorgando una exención a los edificios que no cumplen con el Código de Planificación Urbana, pero no se establecerán rigurosos requisitos para ello.

“Las empresas que han cometido estas irregularidades en estos últimos dos a tres años no entrarán en esta exención, tampoco los que tengan problemas de seguridad”, destacó el peronista, acusando a los entes de control por permitir esta situación y remarcando la necesidad de trabajar para que no vuelva a pasar.

No se habla de las complicidades de las inspecciones municipales, ni de sanciones para los funcionarios involucrados.

fuente:losprimeros