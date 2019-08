Se busca a Gerónimo Pastor Luna, esta desaparecido desde hace dos semanas

El hombre de 76 años salió hacia el cementerio de El Sunchal y no regresó a la casa de su hijo en avenida San Ramón al 600.

Federico Luna le contaba al móvil de LPTV hace un poco más de dos semanas la angustiante situación por la que estaban atravesando tras la desaparición de su padre.

Gerónimo Pastor Luna salió alrededor de las 14 de la casa de su hijo. Tomó un taxi hacia la localidad de El Sunchal, en Burruyacu, de donde es oriundo. El taxista, que lo había llevado ya varias veces a esa zona, fue la última persona que lo vio.

Se realizó la denuncia en la Comisaría 10 y el caso ya está en Tribunales, pero no hubo ningún avance. “Se movieron, pero muy lento, está todo muy tranquilo, lo único que me dijeron de Fiscalía es que no había salido de la provincia, pero estoy esperando que autoricen un rastrillaje”, contó Federico, quien reiteró que quienes tengan alguna información de su padre pueden enviarle un mensaje o llamarlo al 3813151678.

