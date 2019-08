” CLIENTELISMO VIP “: Un productor agropecuario ofrece $ 5.000 a sus empleados si gana Macri

Gonzalo Blasco confirmó ser el autor del audio viral. “Ese voto vale por dos: le restamos uno a ellos y viene uno para Mauricio”, arenga.

Un productor agrícola tucumano decidió hacer su propia campaña para queMauricio Macri logre revertir los crudos resultados de las PASO. Decidido a que el kirchnerismo no vuelva al poder, le ofrece a sus empleados un bono de $ 5.000 si la fórmula de Juntos por el Cambio llega a la segunda vuelta en las elecciones de octubre.

Lo que debió ser una iniciativa interna entre productores, terminó filtrándose. Y el mensaje que difundió entre sus colegas Gonzalo Blasco, el autor del audio, se terminó convirtiendo en un audio viral.

“En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $ 5.000 si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre”, arranca el audio con la propuesta que busca adeptos entre otros productores agropecuarios.

“Se discutió un poco el precio. Algunos opinan pagar tres, otros cinco, hay uno que paga 10… $10.000, así que esto es muy importante”, continúa el mensaje.

“La gente también está asustada. Yo hoy le transmití a mi personal y lo tomó muy bien, estaban contentos, me dijeron que me van a acompañar. Esto es muy bueno porque ese voto vale por dos, muchachos. Le restamos uno a ellos (a la fórmula peronista) y viene uno para Mauricio. Esto haganló correr boca a boca, no es nada institucional, pero avísenlé a sus vecinos a sus amigos”, finaliza el mensaje.

fuente: lagaceta