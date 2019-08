El candidato presidencial Alberto Fernandez dijo que es “incalificable” acusarlo a él por el derrumbe de los mercados

El candidato opositor reaccionó así a las críticas que recibió por los movimientos en los mercados. En tanto, Agustín Rossi pidió que el Gobierno se haga responsable.

Son cosas que dice el Gobierno. Son incalificables”, dijo Alberto Fernández ante una consulta de PERFIL. El candidato a presidente del Frente de Todos se refería, así, a las acusaciones de algunos ministros y hasta del propio Mauricio Macri contra él, por haber tenido supuesta responsabilidad en el derrumbe de los mercados. Dante Sica, uno de los voceros de esa idea, había dicho más temprano que unas declaraciones de Alberto Fernández le habían costado al país 300 millones de dólares. Es que en la Casa Rosada no sólo Sica sino también Miguel Pichetto y hasta el propio Macri sugirieron que los mercados se derrumbaron por las críticas que Fernández hizo al acuerdo con el FMI, tras reunirse en Buenos Aires con sus enviados. Dante Sica: “Una declaración de Alberto Fernández le costó al país US$ 300 millones” El candidato a vice de Macri, Miguel Pichetto, también lo sugirió. “Proponen que vuele todo por el aire”, manifestó en declaraciones radiales. Molesto con la reacción oficial, el presidente del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, le dijo a PERFIL: “Si quien gobierna en la Argentina es Mauricio Macri, el único responsable de lo que pasa en la economía es Macri”. En un diálogo telefónico, Rossi disparó: “El candidato a presidente tuvo una reunión y luego sacó un comunicado oficial en el que no dice ninguna otra cosa que no se supiese. Habla de la gravedad que vive la Argentina y de que los objetivos del acuerdo entre el FMI y el Gobierno no se cumplieron”, explicó. Alberto Fernández culpó al FMI y al Gobierno por la crisis argentina Rossi reiteró que esas críticas, tanto Alberto como el resto de los integrantes del espacio las habían dicho públicamente. “Nosotros hemos dicho que el Fondo no cumplió con el artículo quinto de su reglamento. Pero también hemos dicho que si ganamos vamos a cumplir con todos los compromisos asumidos”, manifestó. Y concluyó: “Es hora de que se hagan responsables y dejen de dar excusas: antes era la herencia recibida ahora esto”, precisó.

FUENTE:PERFIL