Belocopitt: “El reperfilamiento es una palabra nueva que inventaron para no decir que se la chorearon”

El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, mostró su descontento con la decisión del gobierno de Mauricio Macri de cambiar su cronograma de pagos de deuda y aseguró: ” El reperfilamiento es una palabra nueva que inventaron para no decir que se la chorearon”.

En una entrevista con radio Mitre, el empresario agregó: ” No hay antecedentes de un default en pesos, es una cosa que no tiene sentido, no hacía falta. Cualquier técnico economista te va a decir que esto es una barbaridad. Está provocando estragos en la economía, que ya venía lastimada”.

En otro pasaje de la charla, Belocopitt dijo estar “realmente triste”. “Estamos preocupados, calientes, enojados. Si a la situación de extrema gravedad que estamos atravesando todos los argentinos le agregamos mala praxis, o un piloto que no está a la altura de las circunstancias, éste va a poner el avión contra la montaña pero encima va a acelerar. Realmente el tema es serio”, analizó.

“Es una situación preocupante que todos los días está perforando el piso, porque cuando uno cree que ya pasó lo peor, se levanta al día siguiente y la situación está peor que ayer”, dijo, sobre las turbulencias de las últimas semanas.

Para Belocopit, la administración de Mauricio Macri debería haber impuesto un cepo cambiario y no reperfilar una parte de la deuda: “Lo hicieron porque no quisieron asumir que tenían que poner el cepo, lo hicieron por caprichosos”.

“Yo no hablo de mis empresas, hablo de todas las empresas, de las provincias, de las intendencias, donde todos apostaron a poner la plata en el sector más seguro, que es el Banco Central, y perdieron fortunas porque la devaluación ha sido enorme. No suficiente con esta pérdida, se les dice que este dinero no te lo van a devolver”, aseguró el empresario y agregó: ” Baten todos los récords de la locura extrema. Todas las medidas que se tomaron fueron horribles. Es un invento trasnochado en un momento de desesperación”.

FUENTE:LANACION