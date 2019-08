Bussi: Alfaro es un “inoperante”, tiene a la ciudad inmunda, abandonada, llena de basurales y colapsada por todos lados

El intendente de la capital había dicho que el concejal “cobra peaje”.

El concejal Ricardo Bussi le pidió explicaciones a Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán y lo tildó de “inoperante”. Una apreciación política del jefe municipal despertó una réplica verbal del referente de la oposición capitalina.

“Sería muy esclarecedor que el señor intendente explique un poco más qué es eso de ‘Ricardo Bussi está esperando el periodo electoral para cobrar peaje’. ¿A qué se refiere concretamente?”, planteó Bussi, referente de Fuerza Republicana y legislador electo: asumirá en octubre y comandará un bloque de ocho bancas.

El entredicho se desencadenó a partir de una crítica de Alfaro (Partido por la Justicia Social, integra Juntos por el Cambio en Tucumán), en el programa Panorama Tucumano, de LA GACETA. “No tengo buena relación con Bussi porque no lo respeto como dirigente”, consideró el intendente. “La política tiene que estar al servicio de la gente y no comparto con un hombre que en los períodos electorales está buscando cobrar peaje. Hasta el punto de que Bussi se reunió con (el ministro de Interior de la Nación, Rogelio) Frigerio. Hay que tener convicciones e ideas y de la política no se vive. Yo te puedo decir que yo no quiero volver a ser intendente. Si mi carrera se termina aquí, aquí se termina”, le respondió el miércoles el intendente a los conductores Federico van Mameren y Carolina Servetto.

Respuesta bussista

Bussi negó el encuentro con Frigerio y fustigó a Alfaro con los gastos discrecionales asignados en los presupuestos municipales.

“Esto me hace acordar a aquel adagio que reza ‘el ladrón cree a todos de su condición’. ¡Me sobreestima el Intendente!, ojalá me recibiera el ministro Frigerio”, afirmó en su réplica el edil opositor.

“Le contaría las barbaridades que pasan en Tucumán: desde los ‘Luquepesos’ que repartía Alfaro para comprar voluntades, hasta el uso de un camión municipal desde donde se arrojaban cajas de comida a sectores carenciados de nuestra sociedad, en medio de la ola de inseguridad más escalofriante que se tenga memoria”, respondió, en referencia a irregularidades publicadas por LA GACETA, en las punteros políticos afines a la municipalidad habrían repartido vales de supermercado junto con boletas antes de las elecciones provinciales. También hizo referencia al reparto, en los últimos días de diciembre, de al menos 70.000 módulos alimentarios que incluían una tarjeta de salutación por las fiestas, firmada por el jefe vecinal.

Fuentes del municipio explicaron que el intendente hacía referencia a conversaciones que habría mantenido Bussi con armadores de Cambiemos, para sumarse al espacio, antes de que se confirmaran las candidaturas para las elecciones provinciales de junio, en las que finalmente alcanzó la reelección el gobernador, Juan Manzur. Armadores del oficialismo nacional confirmaron las versión, y que referentes del macrismo en Tucumán habrían pedido dar marcha atrás al ofrecimiento.

Bussi apuntó sus críticas también a los gastos municipales: “le contaría también (a Frigerio) que la diputada Beatriz Avila de Alfaro gastó durante 2018 más de $ 100.000 por mes, y que el intendente se guardó para gastos discrecionales más de $ 2 millones por día en el presupuesto 2019. También podría aprovechar para decirle que nuestra provincia toda está a la buena de Dios, sin Estado, y por lo tanto sin policías que nos cuiden, ni escuela que eduquen a nuestros hijos, ni hospitales que nos curen”, continuó el concejal. Y agregó: “la falta de reconocimiento político con Alfaro es recíproca. Jamás reconocería a un inoperante como nuestro intendente que tiene a la ciudad inmunda, abandonada, llena de basurales y colapsada por todos lados. Le recomiendo al intendente que abandone la campaña permanente en la que se encuentra inmerso a costa de la gente y que de una vez por todas empiece a gestionar las soluciones que necesita nuestra comunidad”.

Las críticas de Bussi se centraron en la asignación de fondos a dos partidas: la “012 – Bienes y Servicios no Personales”, tiene reservadas $ 559 millones en el presupuesto vigente; mientras que la partida “031 – Transferencia para Financiamiento” dispone de $ 259 millones. Entre las dos partidas, Alfaro posee para uso discrecional de $ 819 millones. “Estas dos partidas subieron un 213% respecto del año pasado”, había expresado el concejal opositor en la sesión en la que se aprobó el instrumento. Sin embargo, el edil terminó votando a favor del Presupuesto 2019 en general, aunque votó en contra de los artículos que establecen la distribución de fondos.

fuente:lagaceta