BOLSAS: La acción de YPF está en su precio más bajo de la historia desde que cotiza en Wall Street

“Es notable una destrucción de valor tan importante para una empresa con fundamentos sólidos. Pasa que el mercado descuenta que un Gobierno de la oposición hará un uso político de YPF. E imaginan que no se podrá pagar la deuda, algo que nunca pasó. Fernández no habló de YPF en concreto, pero sí de los que imagina para los precios del gas y la electricidad, y eso fue negativo”, agregó un experimentado analista del sector que prefiere el off the record.