Por la crisis económica, crece la cantidad de profesionales argentinos que piensan en trabajar en el exterior

En abril de este año, la agencia internacional de noticias Associated Press publicó una nota que luego replicaron The New York Times y The Washington Post, dos de los diarios más importantes de Estados Unidos, que afirmaba que, cada vez más argentinos -especialmente jóvenes y con estudios– deciden irse a vivir a Europa a causa de la crisis económica (que compararon con la hiperinflación y el estallido social de finales de 2001). En particular, los descendientes directos de millones de europeos que llegaron en masa a Argentina en el siglo XIX huyendo de la guerra y la pobreza.