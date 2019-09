Según el candidato a vicepresidente Pichetto: “ Los piqueteros, no laburan y son parte del endeudamiento”

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, lanzó duras críticas contra los manifestantes que en las últimas horas cortaron calles en todo el país, el asegurar que “no laburan” y “son parte del endeudamiento de la Argentina”.



“Lo que están haciendo los piqueteros… son sectores por los cuales el Estado hace un esfuerzo extraordinario. Mantener el sistema de seguridad social de la Argentina es una de las causas del endeudamiento público. El 65 por ciento del Presupuesto total del Estado está comprendido ahí, en planes, piqueteros, cooperativas de la pobreza, multinacionales del cartón… es lamentable”, lanzó.

En diálogo con radio La Red, el senador planteó que los piqueteros “forman parte de espacios dirigidos a conmocionar el espacio público y a debilitar al Gobierno”.



“El Gobierno le ha dado todo a este gente, todo. Esa parte vital del Presupuesto que se podría haber dedicado a las Pymes, a dar créditos para la producción y a generar empleo se lo ha dado a esta gente que no labura. Y no labura para siempre, ese es el problema que tenemos”, agregó.

Consultado sobre las declaraciones de Juan Grabois y Emilio Pérsico, quienes pidieron una “reforma agraria”, el compañero de fórmula de Mauricio Macri fue categórico: “Son exageraciones y estupideces. Hay expresiones y visiones de la izquierda dura que son muy complejas, muy peligrosas. Estos pibes atrasan 70 años… quieren hacer la Revolución Cubana. Son ideas viejas, que dejan aislada a la Argentina. Son delirios que marcan un nivel de irresponsabilidad… Alberto Fernández tiene que desligarse de estos personajes”.

Pichetto dijo además que “no tiene sentido” declarar la emergencia alimentaria en el país, un pedido de los piqueteros. Así lo explicó: “La contención social está dada. El ministerio de Acción Social se ocupa permanentemente de esto. Me parece que no se necesita dictar una emergencia masiva como si fuera Biafra. No discuto que hay problemas, pero tampoco falta la presencia del Estado, que está siempre ayudando”.

Por último, el legislador rionegrino criticó la decisión de la Justicia de permitirle la entrada al país a una mujer de nacionalidad peruana que había sido condenada por narcotráfico. “La Argentina está enferma. Ahora va a volver un peruana condenada a cuatro años por una cuestión de intregración familiar. Esta mujer le vendía drogas a los pibes, desintegraba familias. Ahora somos humanitarios, buenísimos”, cerró.

