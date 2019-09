Alberto Fernandez califica al macrismo como “el arte de la improvisación” y cree que dejará 40% de pobres

Fernández rompió el silencio autoimpuesto y castigó a Macri en el Congreso español

Tras algunos días de silencio autoimpuesto, el candidato presidencial argentino Alberto Fernández volvió a castigar hoy al macrismo durante una charla que brindó en el Congreso de los Diputados de España. “Algunos dicen que eran neoliberales. A mí me parece que fue el arte de la improvisación”, describió el postulante del peronismo los cuatro años de gestión de Mauricio Macri.

Durante la conferencia, titulada “América Latina y Europa: desafíos del proceso de integración”, Fernández vaticinó que el actual Gobierno argentino entregará el poder el 10 de diciembre con un 40 por ciento de pobres y una inflación anual del 57 por ciento. “Vamos a tener que trabajar mucho, pero si algo que sabemos los argentinos es arremangarnos y salir del pozo”, señaló el candidato del Frente de Todos.

La charla se realizó en la Sala Constitucional del Congreso, a metros del hemiciclo y donde suelen reunirse las comisiones parlamentarias. El gran favorito a convertirse en el próximo presidente de Argentina estuvo arropado antes y durante el encuentro por los gritos de argentinos residentes en España y miembros de la agrupación de izquierda española Unidas Podemos, quienes cantaron “vamos a volver” y “Alberto presidente”. También hubo gritos de “Lula Livre”.

Durante la conferencia organizada por la Universidad Complutense de Madrid y el Observatorio de Derechos Humanos en América Latina, Alberto Fernández abordó la situación regional y consideró que Argentina podría marcar un punto de inflexión tras una última etapa marcada por el dominio de Gobiernos conservadores. “Argentina es el primer país del continente que reacciona y se pone de pie frente a estas políticas. Necesitamos construir un tiempo distinto en América latina, no solo en Argentina”, aseguró.

Alberto Fernández apuntó no sólo a la herencia económica del macrismo, sino también a los procesos judiciales que derivaron en la detención de importantes dirigentes del kirchnerismo en los últimos años. El candidato habló de una “manipulación judicial preocupante” y de “detenciones arbitrarias”.

“Está ocurriendo en toda América Latina. Son situaciones incomprensibles. Lo que pasa con (el ex presidente de Brasil) Lula es imperdonable, lo que pasa con (el ex presidente de Ecuador) Correa es imperdonable y lo de Cristina (Kirchner) también ha sido una persecución sistemática”, lanzó el candidato, que aclaró que no intervendrá en las decisiones de los jueces en caso de ser elegido presidente el 27 de octubre. En primera fila lo escuchaba Felipe Solá, una de las figuras de mayor peso político en la comitiva que lo acompañó durante la gira por España. También estuvo Marco Enríquez-Ominami, ex candidato a presidente de Chile.

Horas antes, Alberto Fernández realizó una visita informal a Moncloa para encontrarse con el presidente en funciones de España, Pedro Sánchez. También mantuvo una reunión con el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

El candidato peronista espera que Sánchez sea un aliado estratégico a nivel internacional en un eventual mandato. “España tiene el rol de abrir las puertas al resto de Europa”, indicó. “Cuando yo fui Jefe de Gabinete pudimos crecer mucho gracias al apoyo de Zapatero. Estoy convencido de que Pedro Sánchez nos va a ayudar. Quede muy entusiasmado con la reunión con Pedro”, afirmó. “Tenemos que volver a golpear la puerta de España para que nos ayude a entrar a Europa”.

fuente:lapoliticaonline