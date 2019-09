Alberto Fernández , en Tucuman: “Los docentes son piezas centrales del desarrollo, del progreso y del futuro”.

En el marco de la visita a la provincia del candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el gobernador, Juan Manzur, celebró el Día del Maestro en la Escuela Municipal Gregorio de Jesús Díaz de la ciudad de la Banda Río Salí, ubicada al este del Gran San Miguel de Tucumán, junto al referente del peronismo nacional.

Durante el encuentro, el Gobernador felicitó a los maestros y les agradeció por “cuidar el futuro. Queremos un país que incluya y que genere oportunidades con educación”. Además, reflexionó que “las criaturas tienen que estar en la escuela” y señaló que un país donde los chicos no están escolarizados “no tiene futuro”

Sobre la visita del candidato, Manzur observó: “Alberto Fernández está en Tucumán, en el interior del interior, en una zona pobre pero de gente buena y trabajadora que quiere vivir mejor y vino a desearle un feliz día a las maestras”.

Sobre el final de su discurso, Manzur declaró que en octubre de este año, “Alberto Fernández volverá a recuperar la Presidencia para todos los argentinos. Tenemos esperanza que usted va a conducir los destinos del país”.



En la escuela bandeña, Fernández dialogó con docentes, alumnos y padres y destacó el valor de la educación para el progreso del país. Al comienzo de su alocución, expresó su agradecimiento a Manzur por su “hospitalidad y por su compromiso. Juan, desde el primer día, se puso a mi lado para acompañarme, como todos los gobernadores que están en Tucumán, para hacer entre todos la Argentina que nos debemos”.

Sobre el festejo del Día del Maestro dijo que las sociedades que maltratan a los maestros no son buenas: “los docentes son piezas centrales del desarrollo, del progreso y del futuro”.

Sobre la actualidad, Fernández razonó que las sociedades ricas son las que han desarrollado la investigación, la ciencia, la tecnología y la educación. “Nos pasaron muchas cosas en la Argentina, entre ellas, se descuidó tanto a la educación y la docencia que uno se preocupa. Cada vez que un docente y un investigador son maltratados es un tiempo de retroceso del país. Hay que entender que debemos educar a nuestros chicos, a nuestras criaturas diría Juan. En el mundo que se viene hace falta la educación para progresar”.

“Voy a trabajar para que todos los chicos de mi país tengan educación pública”, dijo Fernández. “Fuimos distintos en América Latina –dijo Fernández— por la reforma universitaria de 1918, pero más distintos fuimos el día que Perón dijo que la universidad era gratuita para que pudieran ir los hijos de los trabajadores. Fuimos más distintos porque los hijos de los que trabajaban no estaban condenados a seguir la suerte de sus padres, empezamos a ver la movilidad social ascendente”.



Luego de reivindicar a Mercedes Sosa como “una maestra en la música y en la vida”, el candidato del Frente de Todos criticó a “quienes piensan que la educación es un gasto y dicen que no pueden gastar más en maestros” y aseguró: “Que no nos confundan más, que no nos mientan más: está en nuestras manos hacer de la educación pública una bandera que nunca bajemos, que los que trabajan sigan teniendo derechos y hacer la Argentina que todas y todos nos merecemos”.

