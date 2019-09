HISTORICO:En un fallo sin precedentes, la Justicia condenó a una tabacalera a indemnizar a la familia de un hombre que murió de cáncer de pulmón

Tras conocer el fallo, British American Tabacco (ex Nobleza Piccardo) difundió un comunicado en el que señaló: “Estamos en desacuerdo por el fallo no definitivo dictado en la causa ‘Quidi, Maria A.’ contra la industria; ello así su sentencia, en contraposición con la mayoritaria jurisprudencia, ignora la realidad referida a que los consumidores adultos conocen perfectamente sobre los riesgos asociados al fumar. De todas maneras, nuestros asesores legales nos han informado que existen fuertes motivos para apelar la sentencia. Por lo tanto, como se trata de una acción judicial en curso, preferimos no emitir opinión hasta que la instancia final sea resuelta”.