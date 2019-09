Le quiso aumentar el alquiler y la asesino de una puñalada en el cuello

Algunos minutos más tarde, llegó al lugar personal de la UFI 1 de Lomas de Zamora que, junto a policía científica, revisaron el lugar. No encontraron signos de pelea en el interior ni aberturas forzadas. Todo parecía estar en orden. Mientras tanto, intentaban calmar a A.N, el nieto de la víctima, que no podía sobreponerse al terrible impacto de encontrar a su abuela muerta.