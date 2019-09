Los Empleados de Emilio Luque acusan al SEOC de no preocuparse por su situación

Momentos tensos se vivieron en la mañana de ayer entre los empleados de la cadena de supermercados Emilio Luque y los delegados del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), durante una movilización que los trabajadores llevaron adelante por el microcentro con el objetivo de visibilizar su situación y reclamar una solución rápida a sus problemas.

La concentraron comenzó alrededor de las 9.30 en la plaza Hipólito Irigoyen, desde donde tenían previsto marchar a la Secretaría de Trabajo, en el marco de una reunión con el empresario Emilio Luque y los referentes del SEOC, pero ante la suspensión de ese cónclave, decidieron manifestarse en la sede del sindicato en calle Congreso 243.

Allí mantuvieron una caldeada discusión con los referentes del gremio, a quienes les machacan no haber logrado darles respuestas aún. “Están más ocupados en organizar un festejo que en resolver nuestros problemas”, se quejaron manifestantes, en alusión a la fiesta por el Día del Empleado de Comercio que organiza el gremio para el próximo 26 de septiembre.

“El problema no es SEOC, es Emilio Luque”

Tras la protesta, el titular del SEOC Roque Brito conversó con los empleados para calmar los ánimos. “Ibamos a tener una reunión en Trabajo hoy, que se suspendió para mañana, y por eso la gente vino al gremio”, explicó. “Se entiende que estén molestos porque no cobran y no tienen trabajo”, añadió. No obstante, aclaró que “la protesta no es contra el gremio, si no contra el empresario”.



En respuesta a la queja de varios trabajadores que apuntaron que “el gremio no hizo nada para ayudarnos”, Brito aclaró que “estamos trabajando para que se cumpla con todo lo que promete el empresario. El problema es Emilio Luque“.

“El gremio hace todo lo que puede. Hay trámites legales que se deben hacer en Trabajo para poder llegar a un final concreto sobre el pago de los salarios adeudados. Pero los reclamos de los empleados y de SEOC son, desde el primer momento, hacia el empresario”, insistió.



“El malestar es entendible: no cobran, no tienen empleo y no pueden ir a trabajar a otra parte, pero el único responsable es Emilio Luque, que desdemayo no viene cumpliendo con sus trabajadores”, concluyó Brito.



