En las últimas horas, y luego de la noticia de cuatro femicidios en el último fin de semana, una adolescente de 13 años llamada María Clarisa Vogt interpretó una canción que en su letra hace referencia a la violencia de género y rápidamente se volvió viral.

La menor en cuestión es oriunda de Chascumús, donde el domingo 15 de septiembre fueron hallados enterrados en una vivienda el cuerpo de la adolescente Navila Garay, por cuya muerte hay un detenido. Si bien Vogt no conocía a la víctima, decidió como homenaje compartir el video donde interpreta el tema que escribió Yami Safdie, y el cual busca combate la violencia machista y tiene como objetivo la expansión del mensaje “Ni una menos”.

“Mi nombre es Clarisa Vogt, tengo 12 años y soy de Chascomús. Hago esto para transmitir un mensaje de corazón, haciendo lo que más amo que es cantar”, sostiene la menor al principio de la filmación. Luego, agregó: “Hoy hablo por todas las mujeres que podrían haber pasado lo que pasó Navila, una historia que me atravesó de cerca”.

Acto seguido, comienza a interpretar el tema que tiene la siguiente letra: “Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión, la esperanza se me va si prendo la televisión. Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar, nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar, pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar”.

En ese sentido, continúa: “¿Qué tan fuerte hay que gritar? ¿Cuántas lágrimas llorar? Para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. ¿Qué tan fuerte hay que gritar? Si no nos quieren escuchar”. El video de la chica comenzó a viralizarse en las últimas horas.

Cifras que alarman. A pesar de un aumento en las campañas de concientización, la violencia machista no parece tener un freno. Durante el último fin de semana cuatro mujeres fueron asesinadas. El femicidio de Navila Garay se sumó a los de de Laura Cielo López (18) en Neuquén, Cecilia Burgadt (42) en Santa Fe y Vanesa Caro (38) en Lomas de Zamora, todos ocurrieron en un lapso de 48 horas.

Según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, entre el 1° de enero y el 31 de agosto se produjeron en la Argentina 223 femicidios, cifra a la cual habría que agregarle los episodios de septiembre. Una de las cuestiones más aterradoras de este número es que, proporcionalmente, supera a la cantidad registrada en 2018 -260 entre los 365 días del año.

Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, comunicate con la Línea 144. Atiende las 24 horas, de manera gratuita y desde todo el país.

FUENTE:PERFIL