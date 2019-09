Tucuman, se endeudara por $3.000 millones

El Ejecutivo avanza con los trámites para obtener un crédito ante el agente financiero oficial, para “posibilitar el pago de obligaciones operativas”.

En la Casa de Gobierno prefieren llamarlo por su apelativo: paraguas financiero. Por un lado, quizás por lo detestables que resultan las palabras deuda y crédito. Por otro, porque aquella figura parece ideal para graficar el escenario económico a nivel nacional y local: las posibilidades de tormenta amenazan con enlodar los compromisos presupuestarios del Estado, y hay que buscar el mejor modo de guarecer las arcas públicas.

En la administración del gobernador, Juan Manzur, trabajan para que ese paraguas financiero tome forma de crédito bancario.

A través del decreto 2.825/3 (ME), dictado el jueves pasado, se les dio curso a las conversaciones realizadas “para la estructuración de un préstamo” por parte del Banco Macro, agente financiero oficial. Si bien aún no se confirmaron la cantidad de cuotas ni las cifras definitivas de la posible deuda, el objetivo de esta alternativa es “posibilitar el pago de las obligaciones operativas” a cargo del Poder Ejecutivo (según el acuerdo 4.111 del Tribunal de Cuentas). Para ello, Manzur habilitó al ministro de Economía, Eduardo Garvich, a firmar en representación del Gobierno provincial un “contrato de préstamo y un contrato de cesión de derechos en garantía por hasta 3.000 millones”.

La cifra máxima para el endeudamiento equivale a más de la mitad de la planilla salarial bruta estatal correspondiente a julio, a $ 5.347 millones. El interrogante es hasta dónde llegarán a fin de año los costos en Personal por la aplicación de la “cláusula gatillo”.

“Fondos suficientes”

El Tribunal de Cuentas, al tomar conocimiento del decreto 2.825/3 (ME), consignó que se mantendrá un seguimiento de la operatoria. Además, enumeró informes de la Dirección de Presupuesto y de Contaduría de la Provincia. En este último se destaca que el estado del Tesoro “permitirá contar con los fondos suficientes para la cancelación del préstamo que se gestiona”.

La Ley de Administración Financiera contempla distintas variantes para la toma de deuda. Además, el PE está habilitado a acceder a esa vía de financiamiento por el Presupuesto 2019. Esta norma pone un monto máximo para el uso de crédito transitorio a corto plazo (ronda los $9.000 millones). El 20 de agosto, la Legislatura modificó el texto original del Presupuesto y, a pedido del PE, eliminó la obligación de cancelar esos compromisos en el ejercicio en curso. En ese marco, el Gobierno avanzó la semana pasada con las gestiones ante el banco. “Venimos diciendo que es un ‘paraguas’ que estamos abriendo ante las perspectivas financieras que asoman. Para utilizarlo, se necesita de una autorización de la Nación, y como requisito formal se debe presentar toda una serie de documentación. Estamos llevando a cabo toda esa ingeniería administrativa”, explicaron en el Ministerio de Economía. Y aunque se esperanzaron en que no habrá tormentas económicas hasta cerrar el ejercicio, insistieron en que el pronóstico obliga a buscar un resguardo.

En el oficialismo

“Las previsiones nunca están de más”

“Vamos paso a paso, no sabemos con qué puede salir la Nación”, analizó el ministro de Gobierno, Regino Amado, en diálogo con LA GACETA. El legislador electo interpretó que el monto del crédito que podría tomar la Provincia equivale a las sumas que “dejaron de llegar” por decisión del Gobierno nacional. “Si se hace una sumatoria, los $3.000 millones que se están gestionando equivalen a lo que debería haber llegado por diversas partidas que estaban presupuestadas, como el Fondo Soja.

Además, la Provincia se hizo cargo de atender programas que debía solventar la Nación, como medicamentos y alimentos. A eso se suma la eliminación del IVA (en la canasta básica), que está bien por la gente, pero para hacerlo la Nación echó mano a recursos que también correspondían a las provincias (por ley de coparticipación)”, detalló el ex presidente subrogante de la Legislatura. Remarcó luego que se estima un 55% de inflación para este año. “Hay que tomar previsiones, y eso es lo que está haciendo el ministro (de Economía, Eduardo Garvich). Por ahora está todo asegurado, pero las previsiones nunca están de más”, agregó el funcionario manzurista.

En la oposición

“Una situación que es preocupante”

“En la ambición de ser protagonistas del escenario nacional, estamos descuidando la Provincia, y los tucumanos empezamos a ingresar en una situación que es preocupante”, analizó el legislador Silvio Bellomio (Consenso Tucumán), vicepresidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura. Al margen de los cuestionamientos políticos, el ex secretario de Hacienda municipal consideró que, desde lo técnico, el crédito de por hasta $3.000 millones significa una suma importante para el erario provincial.

“Este préstamo representará un poco más del 10% de lo que se autorizó al Poder Ejecutivo, a través de facultades extraordinarias que, a mi criterio, violan disposiciones constitucionales, y por ello siempre me opuse”, indicó a LA GACETA. Según Bellomio, el ministro de Economía Eduardo Garvich “reconoció en la Legislatura que se destina el 85% del Presupuesto de la Provincia a afrontar sueldos, y el resto para gastos corrientes”. Y agregó: “esto implica que en la Provincia la exacción tributaria del sector privado solo financia el gasto público”. “Preocupa que lo único que hacían hasta hoy, pagar sueldos, no puedan cumplirlo. Cuando anticipé los problemas económicos para la Provincia muchos me tildaron de extremista”, lamentó.

Emitir bonos, descartado

“Tucumán no es una isla”

“Todo este proceso de una política económica nacional errada va a terminar impactando negativamente en toda Argentina y Tucumán no es una isla”, había analizado el jefe del Ejecutivo, Juan Manzur, a inicios de este mes, cuando en el propio oficialismo se habló de que otras provincias habían resuelto emitir bonos. Manzur descartó esa vía, y agregó: “nos venimos dando vuelta con la plata de los tucumanos y seguimos adelante”,

A la espera del 2020

Aguardan la proyección local

Con los números del Presupuesto General de la Nación para 2020, en la Casa de Gobierno podrán avanzar con las proyecciones financieras para el próximo ejercicio. En las últimas décadas, los técnicos del Poder Ejecutivo aguardaron las estimaciones de la Casa Rosada en cuanto a la evolución de la inflación, del precio del dólar y de otras variables “macro”. En la Legislatura ya aguardan el proyecto del Poder Ejecutivo.

Un extenso trámite

Revisión en la Nación

Para las provincias, tomar deuda implica el cumplimiento de requisitos establecidos en leyes nacionales y provinciales. El Ejecutivo ya cuenta con el visto bueno de Contaduría General y de la Dirección de Presupuesto, además de la habilitación de la Legislatura. Toda esa documentación, junto al contrato con la entidad financiera, debe ser sometida a revisión por la Nación.

Cuenta de inversión 2018

El informe llega a la Cámara

El Tribunal de Cuentas ya concretó el estudio previsto en la Constitución sobre la Cuenta de Inversión 2018, informe contable realizado por el Poder Ejecutivo que contiene los detalles de los recursos y erogaciones de la Administración Provincial durante el ejercicio anterior. Ahora, el voluminoso documento pasó a estudio de la comisión de Hacienda de la Legislatura