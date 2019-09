El intendente Noguera tildó al presidente Macri de “domador de reposeras”

El intendente de Tafí Viejo Javier Noguera le respondió este jueves al presidente Mauricio Macri llamándolo “domador de reposeras”, frase que la oposición utiliza para desprestigiarlo. “Me parece simpático que me llame “remolón”, cuando estamos hablando del presidente que se ha tomado la mayor cantidad de vacaciones desde el retorno de la democracia”.

El mandatario visitó el miércoles el Espacio de Primera Infancia (EPI) “Estrellita de la Nueva Esperanza”, construido en esa ciudad con el dinero decomisado a Antonini Wilson y que hasta ahora no cuenta con la documentación necesaria para su habilitación.



Desde la municipalidad sostienen que falta documentación, mientras que los funcionarios afines a la Casa Rosada manifiestan que la traba es únicamente política. Por este motivo, el Jefe de Estado dijo ayer al respecto: “Me parece que el intendente está un poco remolón para habilitarlo, pero vamos a pedirle por favor, todos juntos, que lo habilite”.

Noguera dijo que hace meses se viene solicitando que se formalice el requisito administrativo. “La habilitación, no depende de mi voluntad, es un acto administrativo formal”, explicó, “y hasta acá la fundación que promueve la habilitación ni siquiera ha acreditado una copia certificada, ni una hoja constitutiva de la sociedad. No sabemos quién es, como tampoco sabemos detalles del inmueble. Los requisitos básicos no se han cumplido”, afirmó.

“No se está pidiendo ningún requisito que no corresponda, y como intendente estoy obligado a actuar a derecho, no puedo dar una habilitación que no cumple con la ley”, concluyó Noguera, quien con sus comentarios fue festejado en las redes.

