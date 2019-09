¿ QUIEN SE QUEDO CON EL DINERO ?: Autoridades de mesa fueron a cobrar al Correo y la plata no estaba

No aparecen los mas de 20.-millones de pesos que hace meses estaban disponibles.

MSA, encargada del escrutinio provisorio y de la logística de los comicios, le había informado al secretario de la Junta Electoral Provincial Darío Almaraz, que las autoridades de mesa de las elecciones provinciales del 9 de junio que no tienen cuenta en Banco del Tucumán iban a cobrar este jueves en el Correo Argentino. Pero cuando la gente llegó al edificio postal se enteró que la plata no estaba.



“Supuestamente el pago salía hoy, me vine temprano, hice cola, me entregaron el formulario y cuando pasé por caja, no estaba el pago”, comentó Celina, una de las personas afectadas. “Ya vamos por más de 90 días y no nos pagan”, agregó.

A los 7.294 ciudadanos que actuaron como presidentes o vocales les corresponde cobrar $ 3.000, mientras que a los 414 delegados de escuela se les adeuda $ 6.000.

Primero MSA propuso pagar con cheques a quienes no tuvieran cuentas en Banco del Tucumán, pero la entidad financiera no quiso cambiar cheques por efectivo a quienes no fueran sus clientes.

Entonces se haría el pago desde este jueves, en Correo Argentino, donde finalmente nadie pudo llevarse un peso, según explicaron, porque no habían completado los trámites necesario.



Desde la JEP aseguran que MSA debe resolver el problema.