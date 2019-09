Alberto Fernandez , ya tiene un plan para transformar miles de planes sociales en puestos de trabajo

En mayo de 2017, Arroyo elogió el programa lanzado por Macri pero advirtió que había que analizar su implementación: “Hay que hacerlo bien para que no termine siendo flexibilidad laboral o que no tire a la baja el salario de los trabajadores“. Menos de un año después, en marzo de 2018, el ex viceministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli criticó la aplicación del plan: “A la escasez de generación de puestos de trabajo en la economía se suma la falta de gestión. El Gobierno no lo tomó como una política estratégica, no involucró a los ministerios de Producción y de Educación, y en la práctica lo terminó desactivando”.