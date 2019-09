ANALISIS, ACUERDO STAND-BY ARGENTINA- FMI: CONSIDERACIONES LEGALES Y CONSECUENCIAS

1. Introducción.

El presente es un breve análisis de las implicancias jurídicas de las tratativas con el

Fondo Monetario Internacional (FMI) que dieron lugar al Acuerdo Stand-By de tres años,

por USD 50.000 millones (equivalente a DEG 35.379 millones, o alrededor de 1.110% de la

cuota de Argentina en el FMI) mismos que al final se ampliaron para llegar

aproximadamente a 56.000 millones de dólares.

Las consideraciones económico- financieras no es el objetivo de esta apartado. No

obstante, es imperativo mencionar que se trata del mayor desembolso de la historia del

FMI, conjugado con que representa por si solo hoy el 44 por ciento de todas las acreencias

del ese organismo internacional. Esto da la idea de la magnitud del acuerdo, lo que

reforzaría (o debería haber reforzado) el cuidado de su proceso y estructuración jurídica

para dotarlo de validezlegal. A la visión de esto último nos avocamos, realizando un análisis

sucinto desde el punto de vista de cuatro ramas del Derecho. Así repasaremos el acuerdo

desde el punto de vista del Derecho Constitucional, del Derecho Administrativo, del

Derecho Internacional Público y del Derecho Penal.

2. Desde el Derecho Constitucional.

La Constitución Nacional (CN) en su artículo 75 inciso 4 establece que es atribución

del Congreso el contraer empréstitossobre el crédito de la Nación, y en el inciso 7 del mismo

artículo que también lo es el arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación.

Por su parte, el artículo 29 de la CN ordena que estas facultades son indelegables. Sin

embargo, la factura del acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso. Esta omisión no puede

escudarse en las facultades acordadas por la ley 24.156 de Administración Financiera (LAF)

como frecuentemente se articula. Es así que, el artículo 37 de la LAF, en acatamiento a la

CN, reserva para el Congreso las decisiones que afecten al monto del endeudamiento

previsto en el presupuesto de la Nación. De igual modo, el artículo 46 de la LAF tampoco

dispensa del tratamiento parlamentario que debiera haberse dado al acuerdo con el FMI.

El artículo 46 LAF habla de que el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de

crédito publico si esto implica una reestructuración de deuda que mejore en montos, plazos

e intereses respecto a las operaciones originales de endeudamiento realizadas

(originariamente) con intervención del parlamento. Pero acá no hubo mejora alguna de algo

ya preexistente. El acuerdo con el FMI fue una nueva toma de deuda, originaria en sí misma,

desde el momento cero.

En consecuencia, todo debió haber pasado por el Congreso. Pero no lo hizo. Será

entonces el Derecho Administrativo el que determinará las consecuencias legales de esta

antijuridicidad.

3. Desde el Derecho Administrativo

Se denomina Orden Publico al conjunto de normas que regulan cuestiones basales

e irrenunciables que estructuran la convivencia social armónica. Sin estas normas, la

convivencia devendría en un caos. Las normas que aseguran el ejercicio de la soberanía del

Estado integran el Orden Público. El Orden Público surge como un limitante para la libertad

individual si ésta pueda vulnerar el bienestar general. (Artículo 19 CN).

La nulidad absoluta e insanable es una sanción que se aplica a un acto jurídico

cuando éste contiene vicios que afectan al Orden Público. La nulidad es el remedio que lo

priva así de los efectos que el acto podría producir, retrotrayendo la situación al momento

anterior al de su dictado. El fundamento de esta nulidad es la protección de intereses

colectivos (bienestar general) que deben anteponerse al interés individual en caso de que

éstos entren en conflicto.

El artículo 14 de la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos (LPA) establece –

entre otras causas- que el acto será nulo de nulidad absoluta e insanable cuando fuera

emitido mediando incompetencia en razón de la materia,se tengan como existentes hechos

o antecedentes inexistentes o falsos, viole la ley aplicable, las formas esenciales o la

finalidad que inspiró su dictado.

Los actos administrativos por los cuales se contrajo el empréstito con el FMI

adolecen de todos estos vicios que los tornan nulos de nulidad absoluta e insanable

mencionados por el artículo 14 LPA. En principio, quienes montan el endeudamiento son

funcionarios de segunda o tercera línea que responden al Poder Ejecutivo, sin intervención

del Congreso que era el único órgano competente para disponer sobre el crédito público

según la CN. Medió entonces incompetencia en la materia, el acto es nulo de nulidad

absoluta. Siguiendo, y ya remitiéndonos al trabajo y las acciones legales realizadas por

Pedro Biscay (Centro de Estudios para la Integración Financiera), Eduardo Manuel Murúa,

(Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas), y Eduardo Codianni1

, se constata que:

• El expediente administrativo respectivo fue iniciado después de que se

firmara la carta de intención para solicitar el crédito. Tampoco hay

constancia de existencia de un dictamen previo. Ningún acto administrativo

expone la decisión de tomar el crédito. Ergo, la carta intención se suscribió

tomando antecedentes inexistentes. Por ende, deviene en nula por

aplicación del artículo 14 LPA.

• No consta el dictamen del Banco Central sobre cómo impactaría el crédito

que se pretendía tomar en la balanza de pagos, tal como lo exige el artículo

61 de la LAF. Acá entonces la nulidad es bifronte. Por un lado los actos

administrativos que conformarían el acuerdo con el FMI quedan fulminados

de nulidad por el artículo 14 LPA, ya que violan la ley y las formas por ella

impuesta. Y por el otro, también lo fulmina de nulidad el artículo 66 LAF

dado que éste dispone que serán nulas las operaciones de crédito publico

1 Disponible en https://fmiargentina.com/

que no observen las formalidades que la LAF manda observar, siendo

inoponibles al Estado los créditos que así se hayan contraído en transgresión

a éstas.

• El Presidente de la Nación no firmó decreto alguno al respecto a éste crédito,

como tampoco hay resoluciones ni del Banco Central ni del Ministerio de

Hacienda al respecto. Median acá la incompetencia de quienes intervinieron

y la inobservancia de las formas de ley, por lo que los actos son nulos por

imperio del artículo 14 LPA.

• Hasta la fecha no se ha exhibido por parte del Poder Ejecutivo el acuerdo con

el FMI en si mismo. No hay constancia de que se haya suscrito un

instrumento que es necesario, ya que el acto administrativo debe formularse

por escrito según el artículo 8 LPA. En conclusión, todo instrumento que

funcione tratando de llenar este vacío (un acuerdo escrito inexistente) es

nulo ya que no observa la ley y las formas que ella impone, según el artículo

14 LPA.

El fallo Pustelnik (Fallos: 293:133), basal en la doctrina y jurisprudencia argentina

sobre las nulidades de los actos administrativos, consagró que la presunción de legitimidad

“no puede siquiera constituirse frente al supuesto de actos que adolecen de una invalidez

evidente y manifiesta”. Los actos con vicios manifiestos como los que señalamos arriba no

se presumen legítimos aunque provengan del Estado. Asimismo, la invalidez del acto

administrativo nulo tanto como la acción para pedir su declaración no están sujetas a

ningún plazo de prescripción. Los actos nulos no se consienten, porque su nulidad es de tal

carácter que trasciende el puro interés del particular y afecta al interés público, o sea, al

Orden Público.2

2 Ver sentencia del 3 de Julio de 1997, Maruba SCA c/ Estado Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Servicios

s /Medidas Cautelares, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala 3.

Es por ello que, desde el punto de vista jurídico, estamos siendo regidos en nuestra

relación actual con el FMI por actos y órdenes que son nulas, carentes de legalidad y hasta

de legitimidad. Es una cuestión de voluntad política hacer visible esto.

4. Desde el Derecho Internacional Publico

En el ámbito del Derecho Internacional Público se entiende por Ius cogens a aquellas

nomas de Derecho imperativo que no pueden ser obviadas. Como protegen intereses

colectivos de la comunidad internacional, estas normas prevalecen sobre aquellas que

integran el Derecho dispositivo, últimas de las que puede prescindirse en virtud de la

autonomía de la voluntad.

El apotegma pacta sunt servanda (los pactos deben ser cumplidos) es un principio

general del Derecho que constituye fuente del Derecho Internacional Público y que integra

el ius cogens. Los tratados internacionales también son fuente del Derecho Internacional

Público constitutivas del ius cogens. La Convención Internacional de Viena sobre los

tratados establece en su artículo 46 que cuando el consentimiento de un Estado para

obligarse por un tratado es manifestado en violación de su derecho interno concerniente a

la competencia, y esta violación es manifiesta y afecta al Orden Público interno de dicho

Estado, tal consentimiento será nulo.

En el caso que analizamos, tenemos que hubo una violación al pacta sunt servanda.

El artículo I inciso ii del Convenio Constitutivo del FMI establece que el fin de todas las

políticas que aplique el FMI será para contribuir al crecimiento del comercio y mantener

altos niveles de ocupación, ingresos y desarrollo productivo de todos sus países miembros.

Sin embargo, siendo Argentina un país miembro, resulta claro que el plan del FMI fue

inducirle una recesión interna para bajar susimportaciones, y así tener un superávit forzado

y artificial de cuenta corriente que le permita contar con la divisa necesaria para pagar las

acreencias externas. Todo al precio de devastar el tejido productivo nacional, sus niveles de

ocupación e ingresos. Siguiendo, el artículo VI inciso A prohíbe el uso de los recursos del

FMI para fondear la salida de capitales de un país. Algo que el FMI ha autorizado

expresamente al gobierno argentino a hacer. Hoy se están usando los dólares del acuerdo

6

stand by para que los compren “baratos” los fondos especulativos y los fuguen. Así hasta

aniquilar las reservas del Banco Central.

El FMI no ha cumplido su propio convenio constitutivo, que tiene el rango de un

tratado internacional. No ha respetado el pacta sunt servanda.

Los actos administrativos instrumentados para celebrar los acuerdos que obligan a

Argentina ante el organismo adolecen de una nulidad absoluta e insanable por las

transgresiones que ya se analizaron. Son cáusticos de nuestro Orden Público. Dado lo

establecido por el artículo 46 de La Convención de Viena, esto sería suficiente para dar por

no escritos los acuerdos alcanzados con el FMI.

En la práctica es dificultoso impugnar formalmente el accionar ilegal del FMI. El

artículo XXIX del Convenio erige al FMI en Juez de sus propios actos. Para efectuar un

reclamo, debería ser el mismo Estado argentino el que lo realice ante el Directorio Ejecutivo.

En caso de negativa, elevarlo a la Junta de Gobernadores. En ambos órganos, los votos se

dan por las cuotas que tengan los países miembros del FMI. Estados Unidos tiene el 16 por

ciento y con ello, el derecho a veto, ya que las decisiones importantes se toman por los

votos que representen un 85 por ciento de las cuotas. Un procedimiento alternativo

siguiendo la Convención de Viena podría chocar con la irretroactividad de la misma. La

Convención es de 1969 y el Convenio Constitutivo del FMI es de 1945. O con el pesado

andamiaje del sistema Naciones Unidas y la Corte Internacional de la Haya, organismo al

que el Convenio Constitutivo del FMI no remite en caso de controversia. No obstante,

resulta conveniente todo cuestionamiento que se haga a los acuerdos con el FMI desde el

Derecho Internacional Público. Desde el respeto al principio por la igualdad jurídica de las

naciones. Y desde el principio de soberanía de los Estados. Tenemos que empezar a

demostrar con la fuerza del Derecho que, quien nos trata de incumplidores, es quien

realmente está incumpliendo su propio Convenio Constitutivo. La doctrina Espeche Gil

(requerir la opinión consultiva de la Corte Internacional de la Haya sobre la usura que

conlleva el endeudamiento externo de las naciones) es un buen punto a considerar.

5. Desde el Derecho Penal

Caput si ius non esset caput si quid sacri cancti (Es nulo lo contrario a la ley y es nulo

si la ley no lo consagra). Pacta quae contra leges, constitutiones que vel bonos mores fiunt,

nullam vim habere indubitati iuris est (Sin duda no son válidos los pactos contarios a las

leyes, los decretos y las buenas costumbres).

Estos principios universales del Derecho, conjugados con las disposiciones de orden

interno como los artículos del Código Civil y Comercial como el artículo 726 que establece

que las obligaciones precisan una causa conforme al ordenamiento jurídico, y el artículo

958 que manda que los contratos deben ser celebrados dentro de los límites del Orden

Público y la ley, nos arroja como conclusión de que no pueden acordarse válidamente

obligaciones recíprocas por medio de delitos.

De las acciones de los funcionarios intervinientes y que son la base para obligar a la

Argentina frente al FMI, surgen como muy probables la comisión múltiples tipos penales en

los que no abundaremos. Si mencionaremos porsu taxatividad solo a dos. La administración

fraudulenta y el abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público.

El artículo 173 inciso 7 del Código Penal de la Nación (CP) tipifica como defraudación

a quien por disposición de la ley o autoridad, tuviera a su cargo el manejo de intereses

pecuniarios ajenos y, con el fin de procurar un lucro indebido para sí o para terceros,

perjudique u obligue abusivamente al titular de estos bienes.

Si cualquiera de nosotros como administrador o mandatario de un almacén de barrio

hubiéramos endeudado a su dueño para beneficiar al usurero de la esquina, no tengamos

dudas que estaríamos presos. ¿Cómo puede ser posible que la conducta defraudatoria de

quien endeuda a la Nación por más 56.000 millones de dólares, algo que tomará miseria y

generaciones devolver, algo que condiciona nuestra soberanía y malogra derechos

humanos el de la alimentación, la salud, la educación y el desarrollo, no sea considerado

administración fraudulenta? Éste tipo penal ya ha sido imputado en causas penales con

motivo de endeudamientos anteriores, como el megacanje 2001, sin que se arribe a

condena alguna. Todo por motivos que nada tienen que ver con la inexistencia del delito o

la carencia de pruebas que acrediten que éste se cometió. Habrá que insistir. Entendemos

que ésta es la figura que desde lo penal, más acabadamente tipifica el accionar de los

funcionarios que obligaron abusivamente a su país en su perjuicio. Algo que fue realizado

con la participación necesaria de los funcionarios del FMI, que en cada revisión del acuerdo

manifestaban fehacientemente que estaban perfectamente al tanto de todo lo que estaba

ocurriendo y aun así lo consentían, apoyaban y co-impulsaban.

Residualmente, existe otro tipo penal cuya probanza essumamente simple. El delito

del 248 (abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público) que pena al

funcionario que dicte o ejecute órdenes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las

leyes, o no ejecutare las leyes que debía hacer cumplir. Endeudar al país no teniendo

competencia para hacerlo, no aplicando lo establecido por la LAF y no siguiendo las mínimas

formalidades de la LPA conlleva la perpetración de estas conductastipificadas por el Digesto

Penal. Como conclusión, no podrían entonces nacer de las mismas obligaciones

válidamente exigibles cuando las dos partes actuaron en connivencia. En el ominoso

presente, se ha llegado a imputar la figura de asociación ilícita del 210 y 21O bis del CP con

tal prodigalidad que sorprende que no haya habido nadie que la viera configurada aquí.

6. Conclusiones

En el fallo Claren Corporation c/ Estado Nacional s/ exequátur (Fallos: 337:133) la

Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó establecido que el manejo del endeudamiento

público del Estado es una cuestión inherente de las potestades soberanas de éste, y que

pertenece al Orden Público. No puede alegarse el desconocimiento de esta reafirmación

del principio de soberanía que hizo nuestro Máximo Tribunal. Esta sentencia está citada

expresamente en los prospectos de las emisiones de bonos argentinos que obran en poder

de la Comisión de Valores de los Estados Unidos, a disposición para consulta de los

acreedores y de cualquiera que desee hacerlo.

El Orden Público y el Ius cogens han sido flagrantemente menoscabados en todos

los actos que dieron lugar al nuevo endeudamiento de la Argentina con el FMI. Y esto fue

perpetrado por parte de los funcionarios que actuaron en ambos lados (los de Argentina y

los del FMI) de este pseudo-acuerdo, ya que el mismo no está ni siquiera formalizado.

Pretender que por ante los foros nacionales e internacionales estas violaciones al

Estado de Derecho y a la convivencia pacífica de la comunidad internacional sean

oficialmente reconocidas y declaradas como tales, lo sabemos, resulta dificultoso. Y resulta

dificultoso solo por la cuestión de poderes fácticos que lo impedirán, no porque la razón no

asista a quienes señalan la ilegalidad e ilegitimidad con que se manejó el asunto FMI.

En el marco de las teorías criticas del Derecho, Carlos Cárcova ha sostenido la

función paradojal del orden jurídico. Por un lado el mismo resulta una institucionalización

de las relaciones de poder preexistentes en los hechos. Pero por el otro, puede tener una

función progresista y disruptiva del régimen establecido. Lo último sucede cuando a través

del Derecho se conquistan nuevas libertades y se las defiende frente a la omnipresente

embestida reaccionaria del poder fáctico.

En nuestra opinión, el introducir la dimensión jurídica en la agenda de la discusión

del endeudamiento público externo pertenece totalmente a la función progresista del

Derecho. Es por esto que el poder lo ha silenciado cuando se habla sobre la deuda,

reservando el tópico al lenguaje financiero. La explicación es que, desde el Derecho, jamás

se podría justificar la validez de estos acuerdos ruinosos y defraudatorios para con la

Nación. Acuerdos al margen de las mayorías para extraerles precisamente a éstas, de

manera sistemática, ilegal e ilegítimamente, sus bienes individuales y colectivos.

Contra una cultura pre-formateada e impuesta por el poder (que amolda

percepciones y legitima desde el sentido común inducido las prácticas depredatorias y

extractivas contra el pueblo de la Nación) consideramos indispensable oponer el discurso

jurídico. No tenemos la cándida inocencia de esperar que algún tribunal internacional (y

siquiera nacional) declare (como correspondería a Derecho) que todo lo actuado con el FMI

es nulo de nulidad absoluta e insanable. Pero tenemos expectativas que, al abordar este

problema desde la dimensión jurídica, no solo estaremos cumpliendo nuestro deber en la

lucha por el Derecho tal como lo enseñaba Rudolf Von Ihering. También estaremos

operando con una gran herramienta de deconstrucción de las falacias con que el poder

intenta sojuzgar a la soberanía popular.

¿Qué perdemos al intentarlo?

Autor: Javier Ortega

Abogado, máster en Desarrollo Económico en América Latina, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno y doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Docente universitario, fue becario del Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido premiado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y por el Ministerio de Ciencia y Técnica. Como narrador, publicó la novela “El segomonto tardío” (Ediciones CICCUS, 2011). Colabora como columnista invitado en el diario Página 12 y del diario digital ELSIGLOWEB.COM y conduce el programa de radio “El estado del tiempo y el estado de Derecho”, por Radio Universidad Avellaneda.