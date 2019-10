“¿ ZONA LIBERADA? ” : Le robaron el auto frente al hospital del Niño Jesús mientras visitaba a su hija

Augusto Ayudarte había logrado comprar un auto usado hace un mes. El vehículo era de vital importancia porque tiene a su hija internada y debe viajar todos los días desde Las Talitas hacia la capital, ida y vuelta. Pero se lo robaron mientras cuidaba a la niña.

El hecho ocurrió entre la noche del lunes y la mañana del martes. Fue mientras el hombre cumplía su turno en el Hospital del Niño Jesús, donde está internada su hija de ocho años, según informó La Gaceta .

“Yo me quedo por las noches, cuando termino de trabajar, y mi esposa está con ella durante el día”, explicó. “El lunes llegué como a las 23.30 al hospital y dejé el auto estacionado sobre Ayacucho, entre Rondeau y el pasaje del hospital”, relató Ayudarte.

La mañana siguiente el hombre salió para ir a trabajar, pero el auto ya no estaba donde lo había dejado. “Primero pregunté en la Municipalidad si lo había llevado la grúa y me dijeron que no, entonces hice la denuncia en la comisaría y en la brigada, pero hasta el momento no hay nada”, agregó.

