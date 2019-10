¿ Qué es la Ley de Narcomenudeo ?

La Ley de Narcomenudeo faculta a los fiscales y jueces del Poder Judicial de Tucumán a investigar, procesar y condenar a los dealers. Hasta acá, los delitos relacionados con venta de drogas eran jurisdicción exclusiva de la Justicia Federal.

¿A qué se le llama narcomenudeo?

Se le llama narcomenudeo a la venta y tráfico de drogas a menor escala: fraccionadas en dosis y destinadas directamente al consumidor.

¿Cuándo entrará en vigencia esta Ley?

En teoría, el 1 de enero de 2020. Pero se espera que, antes de su aplicación en los tribunales, el gobierno avance con la elaboración de convenios y protocolos que determinen qué casos permanecerán en la órbita del Poder Judicial de la Provincia y qué expedientes quedarán en manos del fuero federal.

¿Qué cambios serán necesarios para que empiece a implementarse?

Según dijo el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, se reforzará la asignación de recursos humanos (con tres fiscalías y tres juzgados específicos en la materia y la posibilidad de instrumentar subrogancias) y presupuestarios (se habilita a readecuar partidas de fondos).

¿Qué opinan en la Justicia provincial?

El presidente la Corte Suprema, Daniel Posse, consideró que “es complejo poder aplicarla de inmediato. Es un plazo limitado, según mi criterio, comenzar el 1 de enero. Estamos trabajando en poner en marcha el Código Procesal Penal de la Provincia y eso insume muchos recursos”. Mientras que el ministro fiscal, Edmundo Jiménez opinó que “la ley no se compadece con las disposiciones nacionales ni con los recursos necesarios para luchar contra este delito”. Por eso, no descartó la posibilidad de plantear una acción judicial para que la Corte defina si la norma es aplicable o no.