Jane Fonda detenida por protestar contra el cambio climático

Jane Fonda fue detenida en las escalinatas del Congreso de los Estados Unidos junto con un grupo de manifestantes que reclamaban decisiones del gobierno para contrarrestar el cambio climático.



“Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el Distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes”, dijo la actriz al diario The Washington Post, según la reproducción de la agencia EFE.

Un grupo de personas se congregó en las escalinatas del Congreso portando carteles con textos que protestaban contra el cambio climático, y desafiaron la advertencia de la Policía del Congreso para que desistan de su cometido.

“Vamos a incurrir en la desobediencia civil y seremos arrestados cada viernes”, dijo Fonda.

“Ustedes no lo ven, pero tengo una armadura que me protege (…) Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan”, agregó la actriz.

