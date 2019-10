Bolivia: reanudaron el recuento provisorio, ahora Evo Morales gana en primera vuelta y hay protestas en las calles

La interrupción de los datos oficiales se había dado inmediatamente después de que se conocieran los primeros números del escrutinio a las 19.40 (hora local) del domingo. En ese momento se dio a conocer que con el 83,76 por ciento de las actas verificadas, a Morales no le alcanzaba para consagrarse en primera vuelta. De acuerdo a esos datos, el MAS había obtenido 45,28% de los sufragios, mientras que CC cosechó 38,16%. Faltaban contabilizar cerca del 17% de las actas. Pero no se conoció ningún dato más. Esta mañana, Infobae había confirmado que el escrutinio provisorio se suspendía definitivamente y se pasaba al definitivo que podría demorar hasta ocho días en dar a conocer los resultados.