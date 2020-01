Cecilia Morel, esposa de Piñera: “Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión alienígena”

En un charla con una amiga, la primera dama dice que lo que “se viene es muy, muy grave.”

Cuando se filtró por primera vez se dijo que era falso. Pero el audio de 51 segundos de Cecilia Morel, esposa de Sebastián Piñera y primera dama de Chile​, es verdadero.

La primera vez que se lo escuchó fue el domingo. Cecilia Morel habla con una amiga a quien no identifica. Le habla con tono angustiado sobre lo que se viene que es realmente malo, según la primera dama.

Al audio se lo tomó por fake news. Pero medios chileno chequearon la información, y determinaron que el audio, una conversación vía whatsapp, es real. La Moneda también dijo que es verídico.

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, se escucha en la gEl audio continúa con un escenario apocalíptico: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”.grabación.

La esposa del presidente agrega: “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, sentencia.

Según el diario La Tercera, uno de los medios que chequeó la información, fuentes de La Moneda confirmaron que el audio es real y que corresponde a una conversación de Morel.

Siempre según el diario, lo que Morel dice coincide con el diagnóstico que al interior del gobierno se estaba llegando ese domingo y con la definición de adelantar la hora del toque de queda para ese día.

Es más, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando se refirió a las manifestaciones de estos días, dijo que “el objetivo ha sido fundamentalmente causarle un grave daño a la cadena alimenticia de nuestro país”.

fuente: clarin