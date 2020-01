Bebidas que ayudan a bajar la hinchazón estomacal

Por problemas del estómago, por algún cambio en nuestra rutina alimentaria o porque comimos algún alimento más pesado de lo habitual, la hinchazón suele aparecer en algún momento. En esta nota, 5 consejos que pueden ayudar.

Cuando nos sentimos hinchados y pesados, lo más importante es que cuidemos nuestra alimentación y las bebidas que consumimos. Si estamos hinchados, lo primero que aconsejan los especialistas es no consumir bebidas con gas. Pero, ¿cuáles son las bebidas que pueden ayudarnos?

1.Agua. Parece una obviedad, pero la bebida más simple es lo mejor que podemos consumir cuando estamos hinchados. ¿Lo ideal? Consumir los dos litros diarios de agua recomendamos por día. Ayuda a mejorar nuestro proceso digestivo, lo que influye directamente en que se reduzca el estado de hinchazón de vientre. Favorecerá también el funcionamiento de nuestro intestino y ayudará a evitar la retención de líquido, que también puede aumentar la hinchazón.

El agua es lo mejor y ayuda a nuestro sistema digestivo

2.Batidos frutales caseros. Las frutas y los lácteos fermentados pueden ayudar a reducir la hinchazón de vientre. Al hacer la fruta en smoothie o batido no consumimos la fibra tan directamente, pero sí nos beneficiamos del contenido acuoso que tienen. Esta agua, junto con la fibra no tan directa, ayuda a recudir la retención de líquido y evitar problemas de estreñimiento. Las leches fermentadas, por su parte, (siempre que no tengamos intolerancia) nos pueden aportar probióticos que favorezcan al tránsito intestinal y ayudar a reducir el estreñimiento.

3.Jengibre. Las infusiones de jengibre tienen numerosas ventajas para estos síntomas, sobre todo porque tienen grandes cantidades de agua. Las propiedades del jengibre nos ayudan a mejorar nuestro tránsito intestinal y además cuenta con ciertas propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar directamente a bajar la hinchazón.

Los licuados aportan mucha agua y menos fibra, que puede inflamar, que la fruta sola

4.Diferentes tipos de té. Igual que las otras infusiones, el té puede colaborar para reducir la hinchazón estomacal. Sobre todo, los que pueden ayudar a facilitar la digestión. Hay que tener en cuenta que el té inmediatamente después de comer puede dificultar la absorción de hierro, por lo que lo mejor es que lo consumamos unas dos horas después de comer.

5.Aguas saborizadas caseras. Permiten incluir en un mismo vaso agua con diferentes frutas, hierbas e, incluso, verduras. Así nos beneficiamos de las propiedades del agua, pero también de los otros ingredientes que le sumemos. Un dato más: no les agregues azúcar.

FUENTE: LANACION