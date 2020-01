Feroz paliza a un Arquitecto durante un robo

“Los vecinos me comentaron que habían visto dos hombres tocando el timbre en mi casa. Al parecer creyeron que no había nadie e ingresaron. Por los ruidos, al principio creí que se trataba de una familia que estaba mudándose, pero me equivoqué. Eran los asaltantes que habían entrado”, explicó Julio Bach, quien el domingo sufrió un violento robo en su casa de Lucio Mansilla al 400 (altura de Mate de Luna al 4.300).

Según relató a La Gaceta, él estaba durmiendo cuando sucedió el hecho. Se despertó por los ruidos, bajó a la sala y se encontró con un sujeto armado con un palo. Asustado, decidió no resistirse cuando los delincuentes le exigieron que se arrodillara y se cubriera el rostro para que no los viera.

A pesar de la cooperación, los atacantes le propinaron una feroz paliza en el piso. Como consecuencia del castigo, Bach sufrió varias lesiones, pero la más grave fue un hematoma en un ojo.

“Tenía dinero en ese momento. Se terminaron llevando una buena cantidad”, confirmó el arquitecto. Ya recuperado, se dirigió a la Seccional 7° para realizar la denuncia. Lo hizo sin importarle que los delincuentes lo habían amenazado con matarlo si los demandaba ante las autoridades.

“Por fortuna no estaba mi hija en ese momento, de lo contrario habría tenido que reaccionar si intentaban atacarla”, expresó.

Bach se mostró esperanzado en que la fiscal Adriana Reinoso Cuello se encargue de la causa. “Confío en que llegará hasta la última consecuencia para dar con los culpables”, manifestó.

Según trascendió, la Policía investiga a una banda que realizó robos similares en otras casas del vecindario.

Tras haberse sometido a estudios con un oftalmólogo, Bach envió un mensaje por WhatsApp a un grupo de amigos. Esas palabras se terminaron viralizando en diferentes redes sociales. Allí avisaba que estaba dispuesto a comprar un arma y a usarla para defenderse si volvía a sufrir un asalto.

Consultado al respecto, Bach ratificó sus palabras. “Por la falta de medidas en contra de la delincuencia voy a terminar armándome para protegernos a mi hija y a mí”, fundamentó.

Bach reconoció que amigos y vecinos se solidarizaron con él por la situación que vivió. También explicó que varios de ellos le comentaron que también harían lo mismo. “Todo el mundo se está armando por el miedo que tiene de ser atacados por delincuentes”, sentenció.

“La inseguridad crece porque los delincuentes saben que no hay consecuencias, no hay represalias para ellos, ¿Cómo puede ser que los derechos humanos sólo existan para quienes delinquen pero no para la víctimas?”, se preguntó el arquitecto.

fuente:contexto