Tucuman, la suma de todos los deficits

Tucuman, sin duda es una provincia pobre, pero no solo de falta de recursos para pagar sueldos, sino también de moral, etica y responsabilidad por parte de sus gobernantes y de los opositores de esos gobernantes.

Déficit Económico

Hasta hace un mes el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía Garvich, decían que Tucuman estaba bien , que sus cuentas estaban saneadas que estaban los fondos para pagar sueldos, que todo estaba controlado, de pronto el día lunes de esta semana el gobernador Manzur firmo un decreto con medidas económicas de ajuste principalmente para el sector de los empleados públicos, destacándose el no pago de la clausula gatillo que había sido firmada oportunamente con los gremios estatales, esto cayo como una bomba no solo para los empleados sino también para una economía muy básica en lo comercial y de servicios que se sostiene en gran parte con el consumo de la plantilla estatal, ya lo dijo el gobernador se ahorraran unos 600 millones por mes; 600 millones que no se gastaran en las tiendas, ni en los supermercados, ni en los bares, etc, hasta ahora no se vislumbran nuevos horizontes de desarrollo económico para Tucuman ni la creación de nuevos puestos de trabajo en polos tecnológico-productivos , ya que estos ni se pensaron.

Déficit de Infraestructura

Tucuman poco y nada construyo en estos últimos cuatro años, ya sea porque la Nación deliberadamente mintió sobre las obras que iba a realizar con el plan Belgrano, el que fue un total fracaso o por la falta de recursos que alegaba Manzur. La triste realidad es que los tucumanos transitamos por rutas muy peligrosas como la 302 que recorre gran parte del departamento Cruz, que esta muy deteriorada, sin iluminación, ni demarcación ni mantenimiento solo para citar una de las arterias provinciales, o los puentes que se caen continuamente y nunca son reemplazados como el de El Manantial. Un ejemplo claro de la mentira del Plan Belgrano fue la supuesta obra de la doble autovía que se iba a realizar con 4 rotondas entre la Presidente Peron y Tafi Viej0, pasando por Villa Carmela, nada de nada , hoy por ejemplo Villa Carmela sufre la falta de Agua, siendo la comuna mas grande la provincia y con una población superior incluso a muchas departamentos. Lo mas grave ocurrió hace horas en Banda del Rio Sali, por un poco de agua que reparte un camion de la municipalidad , los vecinos se enfrentaron a tiros y pedradas, quedando gravemente herido un adolescente que se debate entre la vida y la muerte.

Déficit de Seguridad

Tucuman es castigada continuamente por el accionar tanto de bandas delictivas como de motochorros que roban y matan a los ciudadanos ante la anomia de la clase política y judicial, la policía hace lo que puede, ya que incluso no tienen combustibles sus vehículos por falta de pago del estado provincial a los proveedores.

Déficit Moral, Ético y de Responsabilidad

La oposición que debe controlar en todos los ámbitos a quien ejerce el poder , hoy en Tucuman esta cuestionada por el descubrimiento de que varios registros del automotor fueron otorgados a evidentes testaferros de encumbrados legisladores nacionales,los que nos lleva a pensar que solo les interesa el dinero y no la creación de empleo y riqueza para el pueblo, asimismo tenemos un gobernador que en plena crisis se va de vacaciones, dejando a los empleados públicos con los bolsillos vacíos , ya que no cobraron sus sueldos , siendo que ya esta por terminar la primera quincena del mes.

Solo los ciudadanos tucumanos y las entidades civiles intermedias pueden cambiar este negro presente y futuro que se le avecina a la provincia, hacen falta debates, foros y peticionar con fuerza a los dirigentes, de lo contrario habrá que esperar casi 4 años para tener otra opción que supere la desidia , la inoperancia y la irresponsabilidad de los que hoy nos gobiernan.

Juan Rivadeneira

Editor