Ladron, intentó escapar, los vecinos lo atraparon, lo golpearon y lo dejaron desnudo (VIDEO)

En el video que fue viralizado se puede observar a un supuesto ladrón semidesnudo, sangrando e inconsciente. Los vecinos lo desmienten, pero se sospecha que el joven de 22 años podría haber sido abusado con un objeto contundente. El caso generó conmoción en La Ciudadela, donde los vecinos aseguraron que reaccionaron así por los hechos de inseguridad que sufren.

El lunes, cerca de las 14, el sospechoso le habría quitado el celular a un hombre en la esquina de Bolívar y avenida Alem. Testigos que presenciaron el hecho lograron aprehenderlo cuando intentaba huir. A partir de ese momento, el acusado del robo comenzó a sufrir todo tipo de golpes en el rostro y, después, en medio de la aglomeración, le sacaron el pantalón y luego la ropa interior. En ese momento se habría concretado el abuso.

Cadetes de la Escuela de Agentes y Suboficiales de la Policía intervinieron y trataron de calmar a los violentos. Pidieron ayuda al Servicio 911, pero los refuerzos se demoraron porque en la esquina de avenidas Roca y Alem se producía un incidente entre automovilistas y “limpiavidrios”. Al llegar al lugar, debieron trasladar al supuesto ladrón al hospital Padilla para que sea atendido. También identificaron al dueño del celular para solicitarle que realizara la denuncia, pero como no lo hizo, el sospechoso quedó en libertad. El herido tampoco quiso presentar denuncia alguna en contra las personas que lo habían atacado.

Se bajaban para patearlo

“El robo había ocurrido en la avenida Roca, la gente lo persiguió por la Alem y lo alcanzaron a la altura de una parada de ómnibus, al frente del club Central Córdoba”, explicó Roxana Diarco, comerciante de la zona. Según la mujer, el delincuente consiguió que alguien se apiadara de su situación: “Un canillita fue el primero en intervenir para que la multitud no lo mate, la gente bajaba de autos y motos a patearlo”.

GOLPIZA. Al supuesto ladrón lo dejaron desnudo en la vía pública.

Horacio Correa, vecino del barrio Ciudadela, reclamó que la zona necesita más vigilancia, debido a que los casos de inseguridad son constantes en la avenida, y aumentan cuando el club realiza bailes. “Este fin de semana escuché al menos seis gritos de distintas víctimas que habían sufrido arrebatos”, enfatizó.

Faltan policías

Los empleados de una casa de repuestos mencionaron que vieron un gran amontonamiento en la calle, pero que no salieron a ver de cerca el caso porque atendían el negocio. “Estaban linchando a un ‘limpiavidrios’ que había asaltado en el cruce de avenidas. Dejó tirados los elementos de limpieza”, detalló Silvia Contreras. La vecina lamentó que en la avenida Alem no se vean más policías: “desde la Mate de Luna hasta la Roca no hay más de tres y cuando ocurre algo siempre llegan tarde”.

Según los habitantes de ese sector de la La Ciudadela, los “trapitos” y los “limpiavidrios” son los que protagonizan la mayoría de los ataques. “No sabemos de dónde son, pero sí que siempre escapan por el pasaje Campo de las Carreras”, informó Jorge López, un empleado que trabaja en la zona. Raúl Ruiz, portero de Central Córdoba ratificó ese dato sobre las vías de escape.

Ningún vecino pudo confirmar la versión que circuló y que sostenía que el presunto ladrón había sido ultrajado. “Lo desnudaron para avergonzarlo, no creo que nadie lo haya atacado sexualmente aunque posiblemente hayan intentado asustarlo diciéndole eso. El tema es que no les alcanza con la reacción de la gente, al día siguiente vuelven a robarlos”, argumentó López.

“Es de toda la vida este problema. Los trapitos esperan algún descuido de un conductor y le arrebatan sus pertenencias”, resumió Margarita Reyes.