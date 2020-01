” CLAUSULA GATILLO “: El gobierno provincial se comprometió a pagar y pide tiempo

Después de 10 días de la suspensión del pago de la última cuota de la paritaria, el vicegobernador recibió ayer a los gremios y les solicitó un “compás de espera” para garantizar la paz social en la Provincia.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo convocó ayer en Casa de Gobierno a referentes de gremios estatales y les garantizó que la Provincia sí pagará la última cuota de la cláusula gatillo, que fuera suspendida a comienzos de año por un decreto que estableció un paquete de medidas de ajuste del gasto público. Sin embargo, no aclaró en qué momento ocurrirá el pago del 10,5% adeudado por la última cláusula de revisión. El encuentro, en el que el compañero de fórmula del gobernador Juan Manzur solicitó un compás de espera a los sindicalistas, ocurrió 10 días después de la puesta en vigencia del decreto-acuerdo que fijó el paquete de medidas con el que el Gobierno provincial espera ahorrar alrededor de $ 600 millones por mes.

“Hemos ratificado la voluntad de diálogo que tiene el Gobierno de la provincia para con los trabajadores a través de los gremios. Hemos venido durante cuatro años arreglando paritarias, haciendo acuerdos salariales con los diferentes gremios y los hemos venido cumpliendo a rajatabla”, expresó tras el encuentro Jaldo, interinamente a cargo de la Gobernación porque Manzur se encuentra de vacaciones. “Necesitamos más tiempo”, se justificó.

La reunión se produjo horas después de que Jaldo firmara un decreto por el que se reducirá un 10% el sueldo a los funcionarios jerárquicos del Poder Ejecutivo por seis meses. Alcanza al gobernador, al vice, ministros, secretarios, subsecretarios y asesores con rango de subsecretarios. El personal administrativo de carrera que no ocupa cargos políticos no quedará alcanzado por la medida. Hace 10 días, el decreto de ajuste que suspendía la paritaria había congelado por el mismo plazo los salarios.

Los dirigentes gremiales comenzaron a arribar a la Casa de Gobierno a cuentagotas, a partir de las 12.30. El encuentro finalizó a las 14.15. Los primeros en llegar fueron Marcelo Sánchez (ATE) y Renée Ramírez (ATSA). Vicente Ruiz, de municipales del interior, arribó unos minutos más tarde con su clásica camisa roja, con la que participa de las marchas y cortes de ruta. En el despacho de la Gobernación, Jaldo dialogó con una quincena de dirigentes, acompañado por la Secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez; por el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado; y el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse.

Según pudo reconstruir LA GACETA por las consultas a dirigentes y funcionarios presentes, Jaldo le pidió a los referentes gremiales un “compás de espera con paz social hasta que el gobernador resuelva esta situación. Con el decreto, (Manzur) no eliminó la ‘cláusula gatillo’. Esperemos que el gobernador tenga una ayuda y llegue a un acuerdo con el Gobierno nacional. Todos tenemos que poner la cara: ustedes con sus afiliados, nosotros con ustedes y el gobernador con Buenos Aires. Queremos seguir gobernando con paz social. Hasta aquí, acta que firmó Juan Manzur, acta que cumplió”, subrayó el vicegobernador.

En otro momento del encuentro, Jaldo reconoció que no podía confirmar en qué momento se pagaría la última cuota de la cláusula gatillo, pero valoró la reunión y la búsqueda de consensos. “Está bien lo que ustedes plantean de no renunciar a la ‘cláusula gatillo’. Tenemos la decisión de seguir trabajando orgánicamente con los gremios. Las definiciones llegarán”, habría expresado el vicegobernador. Luego, comparó la situación económica local con las demás provincias, afirmando que Tucumán financieramente no está como Córdoba, Jujuy o Mendoza.

Vargas Aignasse respaldó a Jaldo en la reunión en otro pasaje del encuentro y afirmó que durante cuatro años “nadie hizo el esfuerzo que hizo este Gobierno” para pagar paritarias. “El Gobierno les pide un compás de espera”, insistió el legislador, que se ha incorporado al círculo de confianza del gobernador.

No hubo demasiadas voces críticas del lado de los gremialistas, pero sí planteos por la falta de certezas. “Todos coincidimos en que el consenso es fundamental, pero la confianza también. Somos orgánicos al Gobierno, por eso nos convocaron. Como decía el general Perón, con los dirigentes a la cabeza o… (con la cabeza de los dirigentes). Hablar es importante pero dar una solución también”, habría planteado, de acuerdo con versiones de funcionarios y dirigentes gremiales, una representante de los trabajadores del Subsidio de Salud.

En conferencia de prensa, Jaldo insistió en que se necesita un tiempo de espera para conocer la política económica del Gobierno nacional. “Hay un gobierno que apenas lleva algunos días haciéndose cargo del país y no tiene el Presupuesto 2020 aprobado. Necesitamos conocerlo porque ahí se determinarán cuáles son los recursos coparticipables de cada distrito. Nosotros necesitamos algunas precisiones en materia de recursos para hacer definiciones en materia salarial. Hemos llevado tranquilidad a los gremios para que lo trasmitan a los empleados: la Provincia va a cumplir con los compromisos salariales como a lo largo de estos cuatro años. Necesitamos más tiempo. No hay dudas de que el gobernador Juan Manzur va a cumplir con su palabra”, destacó.

¿Fue un error suspender la cláusula gatillo sin consultar a los medios?, le consultó este diario. “Bueno, por ahí capaz que se tendría que haber priorizado la forma, pero no hay dudas que el gobernador está conversando para conocer el programa financiero nacional y también tiene la necesidad de tomar medidas. Quizás los tiempos del equipo económico provincial no dieron para poder conversar con los gremios”, respondió Jaldo. Fue lacónico cuando se le consultó por la presentación judicial de ATE para que se declare inconstitucional el decreto que suspende la cláusula gatillo: “como cualquier ciudadano, ATE esta en su derecho de acudir a la Justicia”.

En la última consulta de este diario, Jaldo justificó la reducción del 10% en el sueldo de los funcionarios jerárquicos por seis meses: “el gobernador dice que al esfuerzo lo deben hacer todos. Comenzamos con el congelamiento por 180 días de los salarios, pero entendemos que los funcionarios políticos que han llegado al PE por decisión del gobernador también deben hacer un esfuerzo. Es parte del plan de austeridad y de eliminación de gastos superfluos. Firmé el decreto por instrucciones de Manzur”.

