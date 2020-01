Olimpiadas Nacionales para profesionales en Ciencias Economicas: Tucuman campeón argentino

La delegacion de 145 matriculados, que envio el Colegio de Graduados en Ciencias Economicas de Tucuman a las XVII Olimpiadas Nacionales para profesionales en Ciencias Economicas que se realizo en la provincia de Mendoza entre los dias 27 al 30 de Noviembre de 2.019, tuvo una brillante actuacion.

En futbol en categoria Junior se consagro campeon , incluso una fecha antes de la finalizacion de la competencia, obteniendo 3 victorias; 3 a 0 vs. CABA, 1 a 0 vs Chaco y 4 a 0 vs Corrientes.

Asimismo en la Categoria Seniors obtuvo el campeonato por penales en la final vs. CABA luego de un duro en empate 1 a 1.

Sin dudas los CPN tucumanos, hicieron muestra de su garra, compromiso y buen futbol.