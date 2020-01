Misteriosamente la cuenta secreta que Nisman tenía en Estados Unidos quedó ‘abandonada’

Pasó al Departamento de Bienes Abandonados del Banco de Nueva York en 2019. La compartía con su madre y Lagomarsino. Según información oficial, tenía US$ 666 mil.

A cinco años de la muerte de Alberto Nisman, la investigación sobre la cuenta secreta del fiscal en los Estados Unidos no ha tenido movimientos significativos desde fines de 2015. Según pudo saber PERFIL, la cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch de Nueva York pasó a mediados de 2019 al Departamento de Bienes Abandonados de la entidad bancaria, ya que desde la muerte de Nisman a esa fecha, nadie había tocado el dinero. A mediados de 2019, una ejecutiva del banco se comunicó con Lagomarsino Esta cuenta unía a Nisman con el técnico informático Diego Lagomarsino, actualmente procesado como partícipe necesario de la muerte del fiscal, ya que le entregó el arma que terminó con la vida del ex titular de la UFI-AMIA. Tras la muerte del fiscal, el organismo antilavado de los Estados Unidos (Fincen) notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre “evidencia de actividad sospechosa” en una cuenta del ex Merrill Lynch en Nueva York en la que Nisman figuraba como apoderado. La cuenta recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de US$ 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”, de acuerdo a las autoridades. La AFIP informó en la causa que la cuenta no estaba declarada, según el expediente. Por el caso, Sara Garfunkel, Sandra Nisman (madre y hermana del fiscal) y Lagomarsino están imputados en un expediente por presunto lavado de activos. Ante la consulta de PERFIL, Lagomarsino dijo que a mediados de 2019, una ejecutiva del Departamento de Bienes Abandonados del ex Merrill Lynch se comunicó con él para informarle que “la cuenta bancaria no tenía movimientos desde 2015”. “Le dije que la cuenta no era mía y me contestó que habían intentado comunicarse con las otras titulares de la cuenta, pero que no las habían podido ubicar”, agregó el perito informático. “Me di cuenta de que los fondos estaban disponibles. Hicimos una presentación con mi abogado en el juzgado”, ahondó Lagomarsino. “Entendemos que después de esa presentación, Bonadio pidió que no muevan los fondos”. PERFIL se comunicó con Pablo Lanusse, el abogado de la familia Garfunkel-Nisman, pero el letrado declinó hacer comentarios. La madre de Nisman realizó un planteo ante la Corte Suprema. De acuerdo a los registros, el expediente no tiene movimientos desde 2018. Garfunkel pidió a la Corte Suprema la nulidad de la causa y por eso Bonadio no avanza Garfunkel pidió a la Corte la nulidad de la causa desde su inicio, argumentando que había sido por un fiscal “designado ilegalmente” en el cargo. Por eso, Bonadio argumenta que no puede mover el expediente hasta que la Corte tome una decisión, según uno de sus últimos escritos. Juan Pedro Zoni había sido designado en la fiscalía que intervino en el caso por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Calesita. La cuenta bancaria salió a la luz por una presentación en la Justicia de la ex pareja de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, tras la muerte del fiscal. El expediente quedó a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Zoni, quienes establecieron en 2015 que los bienes y la cuenta habían pertenecido a Nisman, pero figuraba a nombre de otras personas. Lagomarsino declaró en la causa por la muerte de Nisman que “en mayo o junio” de 2014, el fiscal le manifestó que “había una cuenta en el exterior en la cual había valores de su madre provenientes de la venta de un inmueble” y que le solicitó “que tenía temor que a su madre le pasara algo y si eso sucedía el Estado norteamericano se quedaría con el 50% de lo que había en la cuenta”. “El no podía figurar por su condición de funcionario público”. Transferencias. Entre quienes realizaron transferencias sospechosas a la cuenta hay compañías extranjeras desconocidas, como una empresa de Hong Kong, Rodfa Limited, que depositó US$ 134.975. El financista Damián Stefanini transfirió US$ 150 mil a la cuenta el 23 de octubre de 2012. Stefanini se esfumó de la faz de la Tierra en octubre de 2014, tres meses antes de la muerte de Nisman. La jueza que interviene en la causa por la desaparición de Stefanini es Arroyo Salgado. “Las hipótesis siguen abiertas y se están haciendo medidas, pero no hay nada concreto”, dijo una fuente del caso. El empresario Claudio Picón figura transfiriendo US$ 72 mil a la cuenta de Nueva York en distintos momentos, entre enero de 2013 y marzo de 2014. Picón también terminó imputado en la causa por el patrimonio oculto de Nisman (ver aparte). PERFIL se comunicó con sus abogados, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición. Canicoba Corral había citado a indagatoria a Lagomarsino, Garfunkel, Sandra Nisman y a Picón para septiembre de 2015, pero el juez fue apartado por “imparcialidad manifiesta” por la madre del fiscal Nisman. En noviembre de 2015, la causa quedó a cargo de Bonadio. Vínculos con bienes en Uruguay De acuerdo al expediente, la cuenta en Nueva York que manejaba Nisman, los tres terrenos en el Uruguay, dos departamentos con dos cocheras en Palermo y el Audi que manejaba el fiscal fallecido están conectados entre sí. La actividad sospechosa de la cuenta de Estados Unidos comienza en septiembre de 2012 y se extiende hasta agosto de 2014. El Audi es adquirido en 2013, al igual que los terrenos en el Uruguay. Los departamentos en Palermo son de 2014. Lagomarsino ingresa como co-titular de la cuenta también a mediados de ese año. El fiscal Zoni detectó que tras la muerte de Nisman se dejaron de pagar las cuotas de los departamentos de Palermo y las expensas de los terrenos de Uruguay. El Audi quedó abandonado en la cochera de Le Parc. Las expensas de los terrenos en el complejo de Maldonado se pagaron hasta el 9 de enero de 2015 con fondos transferidos desde la cuenta en los Estados Unidos. Además, la cuenta se utilizó en 2013 para pagar US$ 14.530 al escribano que actuó en la compraventa de los terrenos de Uruguay, de acuerdo a un informe del Banco Central de ese país que consta en el expediente. El empresario Claudio Picón aparece en el expediente como fiduciante de las propiedades en Palermo. Picón designó como comitente del fideicomiso armado para construir el edificio de Dorrego al 1700 a Sara Garfunkel en octubre de 2012. El Audi que manejaba Nisman estaba a nombre de una empresa de Picón y le transfirió dinero a la cuenta oculta.

FUENTE: PERFIL