Macron se enfrento con custodios israelíes y los corrió de una iglesia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, protagonizó un incidente con los guardaespaldas israelíes que lo escoltaban al visitar una iglesia francesa situada en el sector de Jerusalén ocupado por Israel en la guerra de 1967.

El incidente fue grabado por una periodista francesa y subido inmediatamente a las redes sociales y a los memoriosos les recordó uno similar que en 1996 protagonizó el entonces presidente francés Jacques Chirac en el mismo territorio.

En las imágenes se vio a Macron gritando a los guardaespaldas israelíes en la entrada de la Iglesia de Santa Ana, una propiedad francesa, dice una crónica del sitio Sputnik.

Macron se disponía a entrar en la Iglesia cuando prorrumpió a gritos contra los guardaespaldas israelíes que acompañaban el séquito y que querían entrar con él en el recinto.

Enfurecido, Macron les gritó que despejaran el lugar y salieran, invocando “las leyes”.

“No me gusta lo que me hiciste. ¡Fuera! Lo siento, pero conoces las leyes y nadie debería caer en la provocación. Por favor, respeten las leyes que han estado vigentes durante siglos y que yo no voy a cambiar”, dijo Macron.

Un incidente similar ocurrió en 1996, cuando el entonces presidente Chirac se enfrentó a los guardaespaldas israelíes que bloqueaban su paseo por la ciudad vieja de Jerusalén.

