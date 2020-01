La violencia de los rugbiers no tiene fin: Feroz paliza le aplicaron a un joven a la salida de un boliche en Santiago del Estero(VIDEO)

El hecho sucedió el domingo pasado a la salida de un boliche ubicado en la autopista Juan Domingo Perón.

Otro hecho de violencia protagonizado por un grupo de rugbiers se resgistró en Santiago del Estero. Esta vez tuvo lugar a la salida de un boliche ubicado en la autopista Juan Domingo Perón, encargada de unir las ciudades de Capital y La Banda.

La víctima de este violento episodio fue Juan Cruz Mussi, un joven estudiante de abogacía de 24 años, quien fue agredido por un grupo de los violentos, dos de ellos identificados como, Francisco Piatti y Exequiel Chedid.

La doctora Carol Pamela Gadán, abogada de Mussi, dijo a TN que el muchacho fue sujetado por un tercer joven, mientras que estos dos le aplicaban la golpiza. “Uno de los amigos de él intenta evitar, es agredido por un golpe de puño en el maxilar, por lo tanto este amigo también se aparta del lugar y es ahí donde lo empiezan a sostener de atrás para que los dos denunciados puedan golpearlo”, había detallado la letrada.

“Uno participa sosteniendo a la víctima, para posibilitar que los otros puedan tener una agresión limpia, respecto de la víctima, hasta que uno de los denunciados hace una técnica de sumisión, le llaman ‘mata león’ y en esa oportunidad llega a una persona, hay pocos, estamos ante una sociedad que no muchos se quieren meter, no muchos quieren participar, están de espectadores, a veces hasta incentivan este tipo de agresiones y es el que logra que lo suelten al denunciado ‘ya no podía respirar, me faltaba el aire’, decía”, contó Gadán a TN.

Este lunes, Francisco Piatti, uno de los protagonistas de la golpiza, fue aprehendido, mientras que Mussi fue examinado por el médico de Sanidad Policial, por orden del fiscal a cargo del caso, Dr. Álvaro Yagüe.

